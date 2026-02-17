El hecho ocurrió exactamente en la calle décima con carrera segunda, una zona de alto flujo vehicular y peatonal, especialmente por su cercanía a puntos históricos y turísticos de la ciudad. De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, la novedad vial fue informada sobre las 11:34 de la mañana.

En imágenes que circulan en redes sociales se aprecia que el camión recolector de basuras se estrelló contra una de las viviendas del sector, destruyendo su fachada y quedando incrustado en la edificación.

Tras el impacto, al lugar acudió una unidad del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para atender la situación y verificar posibles riesgos estructurales en la edificación afectada.

Asimismo, fue solicitada la presencia de agentes de tránsito con el fin de regular la movilidad en el sector y adelantar las investigaciones que permitan establecer las causas del siniestro.

Aunque el choque provocó preocupación entre residentes y transeúntes, hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Las autoridades trabajan en la evaluación de los daños materiales y en la recolección de información que permita esclarecer si el incidente obedeció a una falla mecánica, error humano u otra circunstancia.

La versión preliminar es que, aparentemente, el vehículo compactador tuvo una falla en los frenos y terminó estrellándose contra un carro particular y luego contra la vivienda, explicó Blu Radio. Sin embargo, las autoridades se encargarán de determinar qué ocurrió con exactitud.

