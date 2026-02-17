El hecho ocurrió exactamente en la calle décima con carrera segunda, una zona de alto flujo vehicular y peatonal, especialmente por su cercanía a puntos históricos y turísticos de la ciudad. De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, la novedad vial fue informada sobre las 11:34 de la mañana.
En imágenes que circulan en redes sociales se aprecia que el camión recolector de basuras se estrelló contra una de las viviendas del sector, destruyendo su fachada y quedando incrustado en la edificación.
“Se presenta novedad vial en la localidad de La Candelaria, camión compactador de basura colisiona contra objeto fijo (vivienda). Unidad de Bomberos atiende la novedad”, indicó la Secretaría de Movilidad en X.Lee También
Tras el impacto, al lugar acudió una unidad del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para atender la situación y verificar posibles riesgos estructurales en la edificación afectada.
Asimismo, fue solicitada la presencia de agentes de tránsito con el fin de regular la movilidad en el sector y adelantar las investigaciones que permitan establecer las causas del siniestro.
Sí buenas alguien que me explique esto en pleno sector de La Candelaria #bogota #bogotanoticias #ultimominuto #AccidenteVial #noticias @SectorMovilidad @TransitoBta @ColombiaOscura pic.twitter.com/p29fPRj2Ob
— Blog Ciudadano (@Blogciudad) February 17, 2026
Aunque el choque provocó preocupación entre residentes y transeúntes, hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Las autoridades trabajan en la evaluación de los daños materiales y en la recolección de información que permita esclarecer si el incidente obedeció a una falla mecánica, error humano u otra circunstancia.
La versión preliminar es que, aparentemente, el vehículo compactador tuvo una falla en los frenos y terminó estrellándose contra un carro particular y luego contra la vivienda, explicó Blu Radio. Sin embargo, las autoridades se encargarán de determinar qué ocurrió con exactitud.
