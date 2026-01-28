El siniestro ocurrió en la avenida NQS con calle 52, en sentido sur–norte, en la localidad de Teusaquillo, donde un camión y una motocicleta se vieron involucrados en una colisión. Como consecuencia del impacto, el motociclista perdió la vida en el lugar de los hechos, según confirmaron las autoridades de tránsito.

Tras el accidente, unidades de tránsito y personal de criminalística hicieron presencia inmediata en el punto para adelantar las labores de inspección judicial, levantamiento del cuerpo y recolección de evidencias que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el choque. Por ahora, no se han entregado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las posibles causas del siniestro.

Debido al accidente, se presenta afectación de la calzada central de la NQS, lo que ha provocado tránsito lento y congestión vehicular en este importante corredor vial del norte de la capital.

Las autoridades recomiendan tomar vías alternas para evitar mayores retrasos, entre ellas:

Calle 45 – carrera 7

Calle 26 – carrera 50



Noticia en desarrollo…

