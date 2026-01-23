Con el anuncio del Gobierno Nacional sobre una rebaja cercana a 300 pesos en el precio de la gasolina, muchos conductores comenzaron a preguntarse no solo cuándo se verá reflejado el ajuste, sino dónde conviene tanquear para pagar menos. En ese escenario, una aplicación que millones de colombianos ya usan a diario se convierte en una aliada clave: Waze.

Según el anuncio oficial, el precio promedio de la gasolina en las principales ciudades del país bajaría de $ 16.057 a cerca de $ 15.757, si se concreta el ajuste de 300 pesos. En ese contexto, Waze ayuda a verificar si esa reducción ya se ve reflejada en su zona.

Aunque es conocida principalmente por ayudar a evitar trancones y accidentes, Waze también permite consultar y comparar precios de combustible en estaciones cercanas, una función que cobra especial relevancia en momentos de cambios tarifarios como el que se avecina para febrero.

La clave de Waze está en su modelo colaborativo. A diferencia de los listados oficiales, los precios de la gasolina los actualizan los propios usuarios, quienes reportan cuánto cuesta el galón en cada estación que visitan. Esto permite tener una referencia rápida y práctica sin necesidad de recorrer varios puntos de la ciudad.

Paso a paso: así se usa Waze para buscar gasolina barata

Abra la aplicación y seleccione “combustible” en el buscador.

Waze mostrará todas las estaciones cercanas a su ubicación o a su ruta .

. Al tocar cada estación, podrá ver el precio del combustible , si ha sido reportado recientemente.

, si ha sido reportado recientemente. Compare varias opciones y elija la que ofrezca el menor valor sin desviarse demasiado.

Además, ampliando el mapa podrá ver todos los precios de las estaciones en su zona.

Un detalle clave es fijarse en la hora de la última actualización. Un precio reportado hace pocas horas suele ser más confiable que uno cargado días atrás, especialmente cuando hay ajustes recientes.

App Waze / Getty

Qué tan confiables son los precios que muestra Waze

Waze no es una plataforma oficial de regulación, pero en ciudades con alta cantidad de usuarios como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, la información suele ser bastante precisa. En estas zonas, la constante actualización hace que los valores se ajusten rápido a los cambios.

En municipios pequeños o corredores rurales, la experiencia puede variar. Allí es posible que no aparezcan precios o que estén desactualizados, simplemente porque menos conductores reportan datos.

Aun así, como referencia rápida, Waze permite detectar diferencias de cientos de pesos entre estaciones, algo nada despreciable cuando se tanquea con frecuencia.

