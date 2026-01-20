El anuncio del Gobierno Nacional sobre una rebaja en el precio de la gasolina empieza a tomar forma y provoca expectativa entre conductores y sectores productivos.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó en entrevista con Caracol Radio que el ajuste sería de aproximadamente 300 pesos, una reducción que se reflejaría a partir de febrero en las estaciones de servicio del país.

Actualmente, los precios vigentes corresponden a los definidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) desde el 1 de enero de 2026. A partir de esas cifras, este sería el nuevo panorama en las principales ciudades si se materializa el anuncio del Ejecutivo.

Así quedaría el precio de la gasolina en las principales ciudades de Colombia

Bogotá: de $ 16.491 bajaría a $ 16.191.

Medellín: de $ 16.412 a $ 16.112.

Cali: de $ 16.502 a $ 16.202.

Barranquilla: de $ 16.126 a $ 15.826.

Cartagena: de $ 16.083 a $ 15.783.

Montería: de $ 16.333 a $ 16.033.

Bucaramanga: de $ 16.248 a $ 15.948.

Villavicencio: de $ 16.591 a $ 16.291.

Pereira: de $ 16.439 a $ 16.139.

Manizales: de $ 16.466 a $ 16.166.

Ibagué: de $ 16.407 a $ 16.107.

Pasto: de $ 14.247 a $ 13.947.

Cúcuta: de $ 14.400 a $ 14.100.

Con esta reducción, el precio promedio de la gasolina en las 13 ciudades principales, que hoy se ubica en $ 16.057, descendería a cerca de $ 15.757, de acuerdo con el cálculo basado en la rebaja anunciada por el Ministerio de Hacienda.

Qué pasará con el precio de la gasolina

Aunque el Gobierno habló de una disminución “aproximada”, el ajuste marcaría un cambio frente a la tendencia de aumentos que se venía registrando. En términos prácticos, el alivio sería visible en ciudades donde el galón ya supera los $ 16.500, como Villavicencio, Cali o Bogotá, y también en las zonas de frontera, donde los precios son más bajos, como Pasto y Cúcuta.

El anuncio se da luego de que el Ejecutivo señalara que revisará el esquema de precios del combustible, con el objetivo de moderar el impacto en los bolsillos de los ciudadanos. No obstante, los valores definitivos solo se conocerán cuando se publique oficialmente la nueva tabla tarifaria que entrará en vigencia desde febrero.

