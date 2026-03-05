Siguen saliendo detalles con respecto al camino de la Selección Colombia para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues además de conocer la sede, cuándo será el partido de despedida y demás, aún falta que se conozca la camiseta alternativa del combinado nacional.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Juan Felipe Cadavid advirtió problema con Luis Díaz previo al Mundial 2026: “Me da temor”)

Cabe recordar que su camiseta titular, que ya estrenó en los últimos amistosos frente a Australia y Nueva Zelanda, es amarilla con mariposas en la tela, rojo en las mangas y azul en el cuello, un diseño que a muchas personas les ha gustado.

Ahora, su uniforme alternativo sería bien diferente al negro que se venía utilizando, ya que sería color azul, pero con un diseño bien llamativo y curioso.

Lee También

Según la página Esvaphane, que está filtrando todas las camisetas para el próximo Mundial, tanto de Adidas como de Nike, el uniforme sería el siguiente:

💥 LEAKED 💥 🇨🇴 Colombia 2026 World Cup Away Shirt pic.twitter.com/gHxtXeFAzM — esvaphane (@esvaphane) March 5, 2026

Como se puede ver en la foto, la camiseta tendría distintos tonos de azul, como estilo de olas, y los detalles serían un amarillo fosforescente tanto en el escudo como en las mangas y el cuello. Además, es de destacar que el logo de Adidas no es el tradicional, sino el de Originals.

Queda esperar que Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol hagan el lanzamiento oficial de la camiseta en los próximos días, pero se estima que el combinado nacional la pueda estrenar en los amistosos que se aproximan que son contra Croacia y Francia en Estados Unidos el 26 y 29 de marzo, respectivamente.

(Ver también: Definen dónde será el partido de despedida de la Selección Colombia antes del Mundial 2026)

Cómo han sido las camisetas de visitante de la Selección Colombia

Cabe recordar que en los últimos años, Colombia ha pasado por varios colores en sus camisetas visitantes, destacando, por ejemplo, la negra con anaranjado de la última Copa América, la roja con azul, la azul con anaranjado, la azul oscuro con un toque de camuflado con amarillo y finalmente la roja con líneas blancas que se usó en el Mundial de Brasil 2014.

* Pulzo.com se escribe con Z