El partido entre Atlético Nacional y Millonarios, que definió el clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, dejó momentos de tensión tanto dentro como fuera del estadio Atanasio Girardot, en Medellín.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: [Video] Así fue el gol del empate parcial de Nacional ante Millonarios por Sudamericana)

Durante el compromiso, un fotógrafo vinculado a Millonarios sufrió una agresión mientras cumplía con su trabajo; al parecer, le lanzaron objetos desde la tribuna, situación que encendió críticas por la seguridad del personal de prensa en escenarios deportivos.

La situación obligó al fotógrafo a abandonar rápidamente el escenario deportivo y fue acompañado por un miembro de la logística, según se observa en videos publicados en redes sociales.

Lee También

El incidente encendió alertas sobre la seguridad del personal de prensa que acompaña este tipo de eventos deportivos, especialmente en partidos de alta tensión como el clásico entre Nacional y Millonarios.

Increíble lo que pasa en Medellín. Al fotógrafo oficial de Millonarios le tiraron cosas, lo agredieron y lo sacaron del campo de juego. Esto no puede pasar.

Con el equipo y su delegación NO. pic.twitter.com/onCChLFSm8 — Juan Camilo Piza (@JuankPiza) March 5, 2026

Disturbios en los alrededores del estadio

Posteriormente, se presentaron disturbios en diferentes puntos cercanos al Atanasio Girardot, donde grupos de hinchas protagonizaron enfrentamientos contra la Policía y fue necesaria la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDOMO).

Algunos videos difundidos en redes sociales muestran corridas, discusiones y actos de agresión entre aficionados. El clima de tensión apareció luego de la eliminación del conjunto antioqueño, mientras Millonarios celebraba su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, uno de los objetivos importantes del equipo en la temporada.

¿Cómo quedó el partido entre Nacional y Millonarios por Sudamericana?

Millonarios se impuso 3-1 sobre Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot y aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El equipo bogotano mostró contundencia en los momentos clave del encuentro y terminó celebrando en Medellín.

El conjunto dirigido por Fabián Bustos abrió el marcador y supo manejar la presión de Nacional, que buscó reaccionar ante su afición. Sin embargo, la defensa del equipo azul respondió bien y el ataque aprovechó los espacios que dejó el rival.

Uno de los protagonistas del compromiso fue Rodrigo Contreras, quien firmó un doblete y selló el 3-1 definitivo, resultado que dejó sin opciones al conjunto antioqueño en esta fase del torneo continental.

Con esta victoria, Nacional quedó eliminado, en un clásico colombiano que terminó con celebración para los azules y frustración para los hinchas verdolagas en Medellín.

* Pulzo.com se escribe con Z