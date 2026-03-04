Un sismo de magnitud 4.0 se registró este miércoles a las 16:08 (hora local) en el municipio de Villanueva, según el reporte preliminar. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 53 kilómetros y desató reportes ciudadanos en varias zonas del país.

De acuerdo con la plataforma Sismo Sentido, el temblor fue percibido en Valledupar (Cesar) y Puerto Bello (Cesar), así como en Medellín (Antioquia), Manaure Balcón del Cesar (Cesar) y El Tarra (Norte de Santanter).

Aunque la magnitud fue moderada, los reportes reflejan que el evento logró sentirse en municipios de distintos departamentos, lo que provocó reacciones en redes sociales por parte de ciudadanos que aseguraron haber percibido el movimiento.

Hasta el momento no se han informado afectaciones ni emergencias asociadas al sismo.

Qué hacer en caso de un temblor

Mantener la calma y buscar protección inmediata bajo una mesa o estructura resistente.

Alejarse de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.

No usar ascensores durante ni después del movimiento.

Si se encuentra en la calle, ubicarse en un lugar abierto, lejos de postes y fachadas.

Revisar el estado de la vivienda una vez finalice el sismo y estar atento a posibles réplicas.

