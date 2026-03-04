Las autoridades y familiares buscan a David Felipe Acosta Botina, joven de 27 años reportado como desaparecido en Bogotá. Según la información conocida, no se tiene rastro de su paradero desde el pasado 28 de febrero de 2026.
De acuerdo con el reporte, la última vez que fue visto se encontraba, al parecer, en el barrio Antiguo Country, en la localidad de Chapinero. Desde entonces no se ha vuelto a tener contacto con él.
David Felipe mide 1,74 metros, tiene contextura atlética, tez trigueña, ojos café oscuro y cabello negro corto. La fotografía más reciente disponible fue tomada el 14 de diciembre de 2025 a las 5:03 p. m.
El día de su desaparición vestía pantalón de sudadera azul rey marca Nike, camiseta negra marca Monastery y tenis blancos marca Skechers con cordones. Además, portaba dos pulseras —una de plata con circones y otra de oro blanco con circones blancos— y una cadena de oro con una cruz.
Para brindar información que ayude a dar con su paradero, las personas pueden comunicarse al número 3057684645.
