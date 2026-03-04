La falta de cultura ciudadana y el irrespeto por los espacios públicos volvieron a ser protagonistas en Bogotá. Esta vez, el escenario no fue una avenida principal, sino una cancha de microfútbol en el barrio Florencia, en la localidad de Engativá. Allí, un motociclista decidió que era “buena idea” utilizar el espacio deportivo como si fuera un autódromo, realizando giros a gran velocidad a las 6:15 de la mañana de este martes 3 de marzo.

El video de la denuncia, que dura apenas 11 segundos pero es contundente, muestra a una motocicleta roja de alto cilindraje maniobrando peligrosamente dentro de la cancha multipropósito, pasando a escasos centímetros de peatones que cruzaban el parque. Ante el reclamo de los vecinos, la respuesta del sujeto fue tan insólita como su acción: “le pareció buena idea practicar en la mitad del parque”.

Tras la viralización del video en la red social X, se destapó el historial de la máquina, una Suzuki GSX R150 MT, matriculada en Funza y avaluada en unos 15 millones de pesos. Sin embargo, lo que más brilla no es el chasis, sino la deuda que arrastra su propietario, un joven de apenas 20 años. La placa IBV18H registra un saldo pendiente de 992.063 pesos por dos comparendos que duermen el sueño de los justos en el sistema de movilidad, según informó El Tiempo.

Las multas que tiene en la colección

Marzo de 2025 (Código C24): fue multado en la carrera Séptima con calle 97 por conducir sin prendas reflectivas en horas de la noche. Entre el valor inicial y los intereses de mora, esta “gracia” ya le cuesta 652.902 pesos.

Julio de 2025 (Código B03): lo pillaron en la NQS con la placa levantada, una táctica común para evadir cámaras de fotomulta. Aunque la norma exige inmovilización, se salvó porque bajó la placa en el momento. Aun así, debe 339.161 pesos por esta infracción.

La situación para este “piloto de parque” podría empeorar. Las autoridades de tránsito de Bogotá ya tienen el video como evidencia y no se descarta la imposición de un nuevo comparendo por maniobras peligrosas en espacio público, lo que elevaría su deuda por encima del millón de pesos.

