Un video de apenas un minuto volvió a poner en el radar político a Germán Vargas Lleras. La pieza fue difundida por Cambio Radical y muestra al exvicepresidente en un despacho presidencial, con la bandera de Colombia de fondo y un mensaje de tono firme que muchos interpretaron como antesala de una candidatura.

Sigue a PULZO en Discover

Desde el inicio del video se escucha su voz con frases contundentes sobre autoridad y orden público. Las imágenes no son casuales: planos cerrados, recuerdos de episodios de violencia y escenas que evocan momentos críticos del país. La cámara incluso resalta su mano izquierda, marcada por la ausencia de tres dedos tras el atentado con libro bomba que sufrió en 2002, un hecho que marcó su trayectoria. El video también reconstruye momentos complejos de su vida pública, como una evacuación aérea en medio de amenazas en Samaniego, Nariño.

(Vea también: Oviedo frenó en seco a Abelardo de la Espriella por imitarlo y lanzar frase tildada de homofóbica)

Lee También

Durante estos últimos cuatro años, Colombia perdió el rumbo. No es momento de improvisar. Es tiempo de tomar decisiones firmes y responsables. “Recuperemos el rumbo”, Germán Vargas Lleras. Este 8 de marzo, vota Cambio Radical. #En2026ElCambioEsRadical pic.twitter.com/potxwKeZCX — Cambio Radical (@PCambioRadical) March 4, 2026

El mensaje no se quedó solo en evocaciones del pasado. Vargas Lleras destacó su gestión durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando fue vicepresidente, y mencionó la construcción de más de 100.000 viviendas como prueba de experiencia y capacidad administrativa. “Este no es momento de improvisar. Es momento de corregir”, afirmó en el video.

Más adelante, lanzó una frase que encendió aún más las especulaciones: “Elijamos bien, recuperemos el rumbo”, en referencia a las elecciones legislativas del 8 de marzo. Aunque en ningún momento confirma que aspirará a la Presidencia, el tono y la puesta en escena alimentaron la idea de que podría estar preparando el terreno.

Lee También

Si decide dar el paso, tendría plazo hasta el 13 de marzo para que su partido inscriba oficialmente una candidatura ante la Registraduría. Por ahora, el silencio sobre una decisión formal mantiene la expectativa. Lo cierto es que su reaparición no pasó desapercibida y volvió a mover fichas en el ajedrez político.

* Pulzo.com se escribe con Z