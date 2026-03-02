Este domingo 8 de marzo, los colombianos regresan a las urnas en una jornada definitiva para el futuro político del país. En esta fecha se elegirá la nueva conformación del Congreso de la República (Senado y Cámara) para el periodo 2026-2030 y se definirán los candidatos únicos de las consultas interpartidistas que competirán por la Presidencia.

Para que no tenga confusiones frente a los jurados de votación, le explicamos cómo están distribuidos los tarjetones y qué debe solicitar en su mesa.

Elecciones al Congreso: identifique los colores

Al llegar a su puesto de votación, usted debe elegir las tarjetas electorales de su preferencia para el Legislativo. Estas se dividen según la circunscripción:

Senado de la República: debe elegir entre la circunscripción nacional (tarjetón de color azul) o la circunscripción especial de comunidades indígenas (tarjetón de color rosado).

Cámara de Representantes: el elector debe optar por una de las siguientes opciones:

Territorial: color café. Indígena: color verde. Afrodescendientes: color gris. Citrep: en las zonas donde apliquen las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, el tarjetón será de color morado.

Consultas Presidenciales: un solo tarjetón para tres opciones

A diferencia de las elecciones de Congreso, la tarjeta para las consultas presidenciales no se entrega de forma obligatoria; el ciudadano debe solicitarla al jurado.

Para este 2026, la Registraduría implementó un diseño de tarjetón único que agrupa las tres consultas disponibles. Esto significa que el elector solo podrá marcar una sola opción entre las siguientes coaliciones:

Consulta de la derecha : cuenta con nueve candidatos (Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, entre otros).

: cuenta con nueve candidatos (Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, entre otros). Consulta de la izquierda : cuenta con cinco candidatos (Héctor Elías Pineda, Roy Barreras, Daniel Quintero, entre otros).

: cuenta con cinco candidatos (Héctor Elías Pineda, Roy Barreras, Daniel Quintero, entre otros). Consulta del centro: cuenta con dos candidatos (Claudia López y Leonardo Huerta).

¿Cómo es el diseño de la tarjeta electoral?

El documento de votación está diseñado por ambas caras para facilitar el proceso:

Anverso : contiene las instrucciones de marcado y dos casillas exclusivas para que el jurado registre el número de mesa y su firma (requisito indispensable para la validez del voto).

: contiene las instrucciones de marcado y dos casillas exclusivas para que el jurado registre el número de mesa y su firma (requisito indispensable para la validez del voto). Reverso: presenta las zonas de marcación con las fotografías, nombres de los candidatos y los logos de las agrupaciones políticas que integran cada consulta.

Según las mediciones recientes, el panorama electoral está marcado por un alto porcentaje de votantes indecisos. Los analistas sugieren que esta incertidumbre podría derivar en comportamientos estratégicos el día de la elección, donde los ciudadanos voten por afinidad ideológica, cálculo político o para intentar influir en los resultados de sectores contrarios.

¿Cómo marcar la tarjeta electoral?

Este domingo 8 de marzo, los colombianos acudirán a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República (Senado y Cámara) y, en las zonas rurales habilitadas, a los representantes de las Citrep. Para evitar que su voto sea anulado, es fundamental conocer la estructura de los tarjetones y el procedimiento correcto de marcación.

Identifique los componentes de la tarjeta

Antes de marcar, el ciudadano debe reconocer las cinco secciones clave que encontrará en cada documento electoral:

Nombres de las agrupaciones políticas. Logos o símbolos de los partidos o movimientos. Zonas de marcación para listas con voto preferente (voto por un candidato específico). Zonas de marcación para listas con voto no preferente (lista cerrada, solo se vota por el partido). Casilla destinada para el voto en blanco.

Pasos para marcar correctamente

Dependiendo de su elección, existen tres formas de ejercer el derecho al voto sin cometer errores:

Si desea votar por una lista con voto preferente:

Opción A: marque con una equis (X) o cualquier otro signo el logo del partido y, simultáneamente, el número del candidato de su preferencia. Opción B: marque directamente la casilla que contiene el número del candidato. Opción C: si solo quiere apoyar a la agrupación, marque únicamente el logo.

Si desea votar por una lista con voto no preferente (cerrada):

Marque con una equis (X) o cualquier signo claro el logo de la agrupación política o cualquier espacio dentro de su casilla correspondiente.

Si decide votar en blanco:

Debe marcar exclusivamente sobre la casilla identificada con la opción ‘Voto en blanco’.

