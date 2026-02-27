Colombia se prepara para una jornada democrática crucial este domingo 8 de marzo. Durante este día, los ciudadanos acudirán a las urnas para definir el futuro legislativo del país y participar en la selección de los candidatos que competirán por la Presidencia.

En esta jornada se elegirán a los integrantes del Congreso de la República para el periodo 2026-2030. Los votantes recibirán tarjetones para elegir a sus representantes en dos corporaciones:

Senado de la República : se eligen un total de 103 senadores. Esta cifra incluye 100 por circunscripción nacional, 2 por comunidades indígenas y la curul otorgada por el Estatuto de la Oposición al candidato presidencial que ocupe el segundo lugar en las elecciones de mayo.

: se eligen un total de 103 senadores. Esta cifra incluye 100 por circunscripción nacional, 2 por comunidades indígenas y la curul otorgada por el Estatuto de la Oposición al candidato presidencial que ocupe el segundo lugar en las elecciones de mayo. Cámara de Representantes: se eligen 183 representantes. La conformación incluye las curules territoriales, las de comunidades afrodescendientes, indígenas, raizales, la circunscripción internacional y las curules de paz (Citrep).

Además del Congreso, el 8 de marzo será el escenario para que diferentes coaliciones definan un candidato único de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. Los ciudadanos podrán solicitar el tarjetón de una de las siguientes tres consultas:

Gran Consulta por Colombia : agrupa sectores de centroderecha y derecha. Entre los precandidatos destacan figuras como Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila y Mauricio Cárdenas.

: agrupa sectores de centroderecha y derecha. Entre los precandidatos destacan figuras como Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila y Mauricio Cárdenas. Consulta de las Soluciones : en este frente participan figuras como la exalcaldesa Claudia López y Leonardo Huerta.

: en este frente participan figuras como la exalcaldesa Claudia López y Leonardo Huerta. Frente por la Vida: representa a sectores de centroizquierda e izquierda, con precandidatos como Daniel Quintero, Roy Barreras, Martha Bernal y Héctor Elías Pineda.

Recuerde que, aunque se hacen el mismo día, las votaciones para Congreso son obligatorias para la conformación del poder legislativo, mientras que las consultas presidenciales son opcionales y el votante debe solicitar activamente el tarjetón de su preferencia en la mesa de votación.

¿Por cuántas consultas puedo votar en Colombia el 8 de marzo de 2026?

De cara a las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026, los ciudadanos colombianos se preguntan cuántas tarjetas electorales pueden solicitar para las consultas de partidos y movimientos políticos. La Registraduría Nacional ha sido enfática: solo se permite votar en una consulta.

#Elecciones2026🗳️ Este 8 de marzo, si participas en las consultas de los partidos, recibirás una sola tarjeta electoral, en la que podrás elegir una única opción entre todas las consultas disponibles. ☝🏻Una persona, un voto, toda la confianza. pic.twitter.com/8uzqvu6LaA — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) January 16, 2026

Aunque cualquier ciudadano habilitado puede participar en estos procesos, la restricción surge al intentar votar en más de una. La razón detrás de esta limitación no es un impedimento operativo, sino una disposición legal fundamentada en el Artículo 20 de la Ley 1475 de 2011. Dicha norma prohíbe estrictamente la doble militancia en el país.

Según la legislación vigente, un ciudadano no puede respaldar simultáneamente a más de un partido o movimiento en el mismo proceso electoral. Participar en dos consultas distintas sería interpretado como un apoyo múltiple, lo cual contraviene la ley. Por ello, al acercarse a su puesto de votación, el elector deberá elegir solo un tarjetón entre las opciones disponibles (como la Gran Consulta por Colombia, el Frente por la Vida o la Consulta de las Soluciones) para evitar la anulación de su voto.

¿Qué pasa después de las elecciones del 8 de marzo de 2026 en Colombia?

Luego de que los colombianos acudan a las urnas el próximo 8 de marzo de 2026 para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República, el calendario electoral del país entrará en sus etapas definitivas. Según el cronograma de la Registraduría Nacional, los senadores y representantes a la Cámara electos tomarán posesión de sus cargos el 20 de julio de 2026, dando inicio formal al nuevo periodo legislativo.

Sin embargo, la actividad en las urnas no termina allí. El proceso electoral continuará con las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta está programada para el 31 de mayo de 2026. En esta jornada, los ciudadanos elegirán al sucesor del actual mandatario.

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos), se realizará una segunda vuelta el 21 de junio de 2026. Finalmente, el nuevo presidente de la República asumirá sus funciones el 7 de agosto de 2026

