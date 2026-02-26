Momentos de tensión se vivieron en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, luego de que se registraran disturbios en medio de un operativo adelantado por uniformados de la Policía y autoridades de tránsito en inmediaciones de una universidad del sector.

De acuerdo con información divulgada inicialmente por el periodista ‘Gato’ Gómez de Olímpica Stereo, el procedimiento incluyó la inmovilización de varias motocicletas que se encontraban estacionadas en la zona. Según versiones conocidas por ese medio y replicadas en redes sociales, los uniformados intentaron llevarse algunos de los vehículos.

Sin embargo, el operativo derivó en momentos de confrontación cuando un grupo numeroso de estudiantes intervino para impedir que las motocicletas fueran retiradas. Testigos señalaron que varios de los vehículos pertenecían a alumnos de una de las universidades cercanas, lo que provocó inconformidad y una reacción colectiva en defensa de los propietarios.

En videos difundidos en plataformas digitales se observa aglomeración de personas, gritos y forcejeos alrededor de las motocicletas, mientras los agentes intentaban continuar con el procedimiento. La situación obligó a reforzar la presencia policial en el sector para evitar que los disturbios escalaran.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas o capturadas durante los hechos. Las autoridades no han emitido un balance detallado sobre el número de motos que pretendían ser inmovilizadas ni las razones específicas del operativo.

