Un nuevo episodio de violencia en el fútbol colombiano quedó registrado durante el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, correspondiente a la Liga BetPlay. Aunque el encuentro se disputó con normalidad en el estadio El Campín, la atención se desvió por un enfrentamiento entre aficionados del conjunto visitante en las tribunas.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, varios seguidores del club antioqueño protagonizaron golpes y empujones entre ellos mismos, lo que obligó a la intervención del personal de seguridad del escenario deportivo y de la Policía para evitar que la situación escalara. El incidente ocurrió mientras se desarrollaba el compromiso y quedó registrado en videos tomados por otros asistentes.

El partido correspondía a un duelo que había sido aplazado previamente por las condiciones del terreno de juego, por lo que existía expectativa entre los aficionados. Sin embargo, los disturbios opacaron el espectáculo deportivo y volvieron a encender el debate sobre el comportamiento de algunos sectores de las barras en el fútbol colombiano.

#Actualidad Disturbios en El Campín al final del partido Santa Fe Vs. Nacional. Hinchas de Atlético Nacional se enfrentaron entre ellos mismos en las tribunas lateral norte y oriental norte. 📹 @Rivera__Oscar7

Hasta el momento no se ha informado sobre personas capturadas o sanciones específicas relacionadas con el altercado, aunque este tipo de episodios suele derivar en investigaciones por parte de las autoridades y los organizadores del campeonato.

La violencia en los estadios continúa siendo una preocupación recurrente en el país, especialmente en partidos de alta convocatoria, donde las rivalidades deportivas y la presencia masiva de hinchas incrementan los riesgos de incidentes.

¿Cómo quedó el partido Santa Fe–Nacional?

El duelo entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional terminó con victoria 1-2 a favor del conjunto antioqueño en el estadio El Campín, en un compromiso aplazado de la Liga BetPlay.

El equipo bogotano abrió el marcador temprano, sobre el minuto 9, gracias a una anotación de Omar Fernández, lo que ilusionó a los hinchas locales con un resultado positivo.

Sin embargo, en la segunda parte apareció Alfredo Morelos, quien se convirtió en la gran figura del partido al marcar dos goles: primero desde el punto penal y luego con una definición dentro del área que selló la remontada verdolaga.

El cierre del encuentro estuvo rodeado de controversia arbitral, especialmente por decisiones discutidas en los minutos finales que provocaron reclamos por parte de jugadores y cuerpo técnico de Santa Fe. Con este resultado, Nacional sumó tres puntos importantes como visitante y mantuvo su buen momento en el torneo, mientras el conjunto cardenal volvió a dejar dudas pese a comenzar en ventaja.

