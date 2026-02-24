Independiente Santa Fe ha sido, sin duda alguna, uno de los grandes protagonistas del mercado de pases en este inicio de 2026. Luego de un 2025 de altibajos y con la obligación de pelear tanto la Liga BetPlay como la Copa Libertadores, la dirigencia encabezada por Eduardo Méndez ha cumplido con las exigencias del cuerpo técnico.

El último ‘bombazo’ llega directamente desde Rosario, Argentina: Maximiliano Lovera será nuevo jugador del equipo bogotano.

El atacante aterrizó en Bogotá este martes 24 de febrero para someterse a los exámenes médicos de rigor. Tras superar satisfactoriamente las pruebas físicas, el jugador estampará su firma en un contrato que lo vinculará al ‘León’ en condición de préstamo por un año con opción de compra, proveniente de Rosario Central.

Informamos que Maximiliano Lovera fue cedido a préstamo por un año, con opción de compra, a Independiente Santa Fe. ¡Éxitos, tricampeón! 💪🏼💛💙 pic.twitter.com/V7zGf8PcA7 — Rosario Central (@RosarioCentral) February 24, 2026

¿Quién es Maximiliano Lovera y qué le aporta a Santa Fe?

Nacido en Laguna Blanca, Formosa, hace 26 años, Maximiliano Alberto Lovera es un futbolista que destaca por su versatilidad en el frente de ataque. Aunque su posición natural es la de extremo por izquierda, su perfil diestro le permite enganchar hacia adentro para buscar el remate o la asistencia, una característica que Pablo Repetto buscaba desesperadamente para complementar su esquema táctico.

Lovera se formó en las divisiones inferiores de Rosario Central, club con el que debutó profesionalmente en 2016. Su talento no pasó desapercibido en Europa, lo que le valió un paso por el Olympiakos de Grecia, donde tuvo la oportunidad de disputar la UEFA Champions League.

También tuvo breves pasajes por el Racing Club de Argentina y el Ionikos de Grecia antes de regresar a su casa, Rosario Central, donde fue pieza fundamental en la obtención de la Copa de la Liga 2023, anotando el gol del título ante Platense.

Para el esquema de Santa Fe, Lovera representa frescura y desequilibrio individual. Su capacidad para ganar duelos en el uno contra uno y su experiencia en partidos de alta presión son los activos que el cuerpo técnico espera explotar.

Acá, la confirmación del presidente de Santa Fe en Win Sports:

🦁👔 "No hay preocupación, sabemos que hay exigencia. Los jugadores son conscientes que quedar fuera de los ocho es un fracaso, por ahora no hay preocupación", Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe.#DespiertaWIN pic.twitter.com/D33AhvfSsn — Win Sports (@WinSportsTV) February 24, 2026

Con el arribo de Lovera, la dirigencia de Independiente Santa Fe ha confirmado que el periodo de fichajes para este semestre queda oficialmente cerrado. El balance para la afición es altamente positivo, ya que el club logró conformar una columna vertebral sólida mezclando experiencia internacional con juventud de proyección.

Otras incorporaciones claves para el proyecto de 2026 fueron:

Helibelton Palacios.

Nahuel Bustos.

Franco Fagúndez.

Juan Sebastián Quintero.

Mateo Puerta.

Kilian Toscano.

Edwin Mosquera.

En total, son nueve las caras nuevas que presenta el equipo para afrontar los retos del año. Tras un inicio de liga que ya ha dejado ver destellos del potencial del equipo (incluyendo una reciente victoria en El Campín ante Junior), la hinchada se ilusiona con que la pieza final de este rompecabezas, Maximiliano Lovera, sea quien termine de darle la brillantez a la plantilla.

