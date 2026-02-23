Acusado de proferir insultos racistas al brasileño Vinícius del Real Madrid, el delantero argentino de Benfica Gianluca Prestianni fue suspendido provisionalmente por la Uefa y se perderá el miércoles el partido de vuelta de los ‘playoffs’ de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones, anunció este lunes la instancia europea.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “A él le gusta eso”: Rodallega no se guardó nada y explicó qué pasó con Teófilo Gutiérrez)

El jugador brasileño señaló al atacante argentino, de 20 años, de haberle llamado “mono” en el partido disputado en Lisboa, luego de que Vinícius celebrara con un baile el único tanto del encuentro.

Sin conocer aún las conclusiones de la investigación anunciada por la Uefa, su Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) decidió “suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni para el próximo partido de competiciones de clubes de la Uefa para el que fuera, en otras circunstancias, elegible” por presunta “conducta discriminatoria”, anunció el organismo.

Lee También

Esta medida cautelar no afectará “cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la Uefa puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su correspondiente traslado a los órganos disciplinarios de la Uefa”, precisó la instancia en su comunicado.

Si la Uefa encuentra culpable a Prestianni de proferir insultos racistas a Vinícius, de 25 años, la sanción mínima al delantero argentino será de 10 partidos de suspensión, según el reglamento del organismo europeo.

Prestianni, que discutió con Vinícius mientras se tapaba la boca con la camiseta, negó las acusaciones del brasileño: “Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”, escribió en sus redes horas después del partido.

El jugador también recibió el apoyo de su club: “Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pueden haber oído lo que dicen que oyeron”, escribió el Benfica en sus redes junto a un video de lo sucedido a pie de campo.

En otra publicación, el club lisboeta acompañó una foto de Prestianni con la leyenda “Juntos a tu lado”.

Sin embargo, el delantero madridista Kylian Mbappé aseguró que el argentino “llamó mono cinco veces a Vinícius” y consideró que “un jugador así no merece más jugar la Liga de Campeones”.

Acá, el video de lo ocurrido:

Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram. pic.twitter.com/7JF9AVuhEM — SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2026

Sobre el mismo césped, según las imágenes de televisión, la estrella gala le dijo a Prestianni: “¡Eres un pu… racista!”.

El entrenador de Benfica, José Mourinho, que también está sancionado para el partido de vuelta tras haber sido expulsado en Lisboa, criticó de forma polémica a Vinícius al considerar que había provocado al público y a los jugadores por celebrar el único gol del partido con un baile.

También negó que Benfica sea un club racista porque su mayor ídolo, Eusébio, era negro.

El entrenador de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, declarado admirador de Mourinho, criticó esta defensa del que fuera técnico del club blanco de 2010 a 2013: “No podemos poner a la víctima como provocador, nada de lo que ha hecho justifica un acto racista”.

El miércoles se disputará el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, en el que el Real Madrid defenderá la ventaja del 1-0 logrado en Lisboa para clasificarse para los octavos de final de la máxima competición europea de clubes.

Tras la expulsión en casa de las Águilas, José Mourinho no pisará en esta ocasión el césped del templo blanco.

El veterano técnico portugués, de 63 años, no ha vuelto a dirigir en el Bernabéu desde que dejó el club en 2013 y soñaba con un gran recibimiento por parte de una parte de la afición blanca.

* Pulzo.com se escribe con Z