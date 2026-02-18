Como muchas otras joyas de la cantera argentina, Gianluca Prestianni cruzó muy joven el Atlántico con rumbo a la élite del fútbol. Pero no es su talento el que lo tiene en boca de todos, sino una acusación de racismo contra Vinícius Jr.

El extremo del Benfica, de 20 años, le habría dicho “mono” a la estrella brasileña del Real Madrid este martes, en Lisboa, durante el partido de ida de los playoffs a octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

Acá, un video que muestra lo ocurrido:

Vinicius acusa a Prestianni de decirle “mono”. No hay pruebas, porque justo el argentino se levanta la camiseta y ahí Vinicius fue corriendo en ese momento a decirle al arbitro. pic.twitter.com/4fIV8yFtUG — Toto (@palertermo) February 17, 2026

El árbitro activó el protocolo antirracista y Vini y otros jugadores merengues, como el astro francés Kylian Mbappé, denunciaron luego la supuesta discriminación. Tanto Prestianni como las Águilas niegan actos racistas, en un episodio que ensucia de nuevo el balompié.

¿Quién es Gianluca Prestianni?

Nació el 31 de enero de 2006 en Ciudadela, una localidad en la provincia de Buenos Aires. Desde pequeño se destacó por su talento con la pelota, que lo llevó a debutar con apenas 16 años en el primer equipo de Vélez Sarsfield, el cuadro del que es hincha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gianluca Prestianni (@gianlucaa_11)

Anotó tres goles en 39 partidos con Vélez entre 2022 y 2023, periodo en el que tuvo puntos altos pero también bajos a causa de casos de indisciplina, según la prensa local.

Benfica lo compró por 10 millones de euros a principios de 2024, de acuerdo con el portal Transfermarkt, aunque tuvo su estreno cinco meses después. Tras un comienzo con poco rodaje, esta temporada se ganó la confianza de José Mourinho, que lo ha dejado jugar en 30 partidos (dos goles, dos asistencias).

Prestianni jugó el Mundial Sub-20 de Chile 2025 y, aunque Argentina perdió la final ante Marruecos, el juvenil fue elegido dos veces el jugador del partido, en cuartos de final ante México y en semifinales frente a Colombia.

El año pasado, en noviembre, debutó con la selección absoluta de Argentina, en un partido amistoso que se saldó con victoria 2-0 frente a Angola. Apenas jugó cuatro minutos con los campeones del mundo, pero está en la baraja de Lionel Scaloni para el Mundial de 2026.

¿Qué polémica tuvo Prestianni con colombianos?

En el Mundial Sub-20 de Chile insultó a un recogepelotas, se burló del público chileno y provocó a mexicanos y colombianos tras eliminar a sus respectivas selecciones en cuartos y semifinales.

En el duelo ante Colombia en el Mundial Sub-20, el jugador del Benfica fue determinante en la victoria al asistir a Mateo Silvetti para el único gol del partido, disputado en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

Acá, el video del gol (minuto 2:59):

Tras el encuentro, más allá de lo deportivo, Prestianni se refirió a declaraciones previas de integrantes del equipo colombiano que, según él, habían señalado a la Albiceleste como un equipo “provocador”.

El argentino fue enfático al negar que su selección busque polémica fuera de la cancha: “Vimos que hasta el técnico de ellos dijo que somos provocadores, pero es todo lo contrario. Ninguno de nosotros sale a hablar antes del partido; intentamos demostrar adentro de la cancha”, afirmó en rueda de prensa.

PRESTIANNI, PICANTE 🔥 🇦🇷 El extremo de Benfica, figura en el triunfo de Argentina ante Colombia, se refirió a los dichos previos al partido de los jugadores cafeteros y habló sobre el público chileno. 🤫🤭 pic.twitter.com/xzbUgjK6cd — El Gráfico (@elgraficoweb) October 16, 2025

El comentario aludido por Prestianni estuvo acompañado también de otras declaraciones irónicas hacia el ambiente del torneo, en particular hacia el público local chileno, que mayoritariamente apoyó a los rivales de Argentina.

Prestianni expresó: “Sabíamos que veníamos acá como visitantes. Que sigan en contra, que parece que es cábala… Vamos a la final con todo”, subrayando que la adversidad se convirtió en motivación para el equipo.

