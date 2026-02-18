La crisis de resultados en el fútbol profesional colombiano cobró una nueva víctima en los banquillos. Este martes 17 de febrero, Alianza FC (anteriormente Alianza Petrolera) confirmó la salida de su director técnico, Hubert Bodhert, luego de un arranque de temporada para el olvido que mantiene al equipo de Valledupar sumido en el sótano de la tabla de posiciones.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: La celebración que sale carísima: cuánto vale quitarse la camiseta en el fútbol colombiano)

La directiva del club, encabezada por su presidente Carlos Ferreira, decidió poner fin al contrato del estratega luego del amargo empate 1-1 frente al Cúcuta Deportivo en la séptima jornada de la Liga BetPlay I-2026.

Aunque el equipo mostró chispazos de mejora en el trámite del juego, el punto fue insuficiente para calmar los ánimos de una dirigencia que exige efectividad inmediata.

Lee También

El paso de Hubert Bodhert por la capital del Cesar en este 2026 fue accidentado desde el inicio. Con solo 3 puntos de 21 posibles, producto de tres empates y cuatro derrotas, Alianza FC se ubica en la última posición del campeonato.

La falta de victorias (0 en 7 partidos) y una preocupante carencia de gol sentenciaron al técnico cartagenero, quien no logró encontrar el equilibrio en una nómina que, si bien sufrió cambios, se esperaba que compitiera por los puestos de cuadrangulares.

A través de un comunicado oficial, el club agradeció el compromiso del profesor: “Expresamos nuestro sincero agradecimiento al profesor Bodhert por su profesionalismo y dedicación. Hoy cerramos esta etapa con gratitud por el camino recorrido”.

Sin embargo, la realidad deportiva es más cruda: Alianza necesita sumar de a tres con urgencia para alejarse de la siempre peligrosa zona del descenso.

¿Cuáles son los técnicos que han salido en la Liga BetPlay?

El arranque de la Liga BetPlay 2026-I ha estado marcado por una ola de despidos y cambios de entrenadores ante la presión por resultados. En apenas siete fechas del campeonato, cinco directores técnicos han dejado sus cargos, una cifra que refleja la alta rotación y poca tolerancia a la inconsistencia en este comienzo de temporada.

Estos son los cinco técnicos que han dejado sus cargos este año:

Hernán Torres (Millonarios): fue el primer gran golpe del mercado. Tras un inicio irregular y una relación tensa con la prensa, el tolimense dejó el cuadro ‘Embajador’. Fue reemplazado por el argentino Fabián Bustos. Nelson ‘Rolo’ Flórez (Cúcuta Deportivo): a pesar de haber ascendido al equipo, la falta de triunfos en las primeras cinco fechas forzó su salida. En su lugar llegó el experimentado venezolano Richard Páez. Alexis Márquez (Jaguares de Córdoba): el equipo de Montería no logró despegar bajo su mando y la amenaza del descenso aceleró su desvinculación tras la sexta jornada. Flabio Torres (Boyacá Chicó): un viejo conocido de la casa que no pudo replicar éxitos pasados. El equipo ajedrezado anunció su despido apenas 24 horas antes que el de Bodhert. Hubert Bodhert (Alianza FC): el más reciente en la lista, dejando al equipo vallenato en la última posición tras siete encuentros sin conocer la victoria.

* Pulzo.com se escribe con Z