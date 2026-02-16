Mientras un técnico fue destituido en el fútbol profesional colombiano, otra de las figuras en el panorama local quedó en la mira del análisis de Carlos Antonio Vélez por lo sucedido en la fecha 7 de la Liga Betplay.

El periodista cuestionó desde la cuenta de X (antes Twitter) de Deportes RCN la realidad actual de Radamel Falcao García después de la complicación física que motivó su salida en el partido entre Millonarios y Águilas Doradas del pasado 14 de febrero de 2026.

“Yo no sé si Radamel Falcao está para seguir en esta aventura. Está claro que no es el mismo hoy que hace 10 años, lógico. Ninguno, ni ustedes, ni yo”, aseguró en la primera parte de su análisis.

Al remarcar que no siente que el delantero colombiano de 40 años tenga las condiciones para mantenerse en actividad competitiva, aprovechó para soltar pullas a quienes han defendido la presencia del jugador en canchas.

“Allá él, pero cuando uno lo dice es porque no lo quiere, porque es enemigo, por un montón de estupideces que inventan los que creen que son capaces de opinar porque prenden un teléfono y hacen un ‘speech’ [discurso] en TikTok, en Instagram, en YouTube o no sé qué. Todo el mundo es especialista. Sigan con esa milonga y van a terminar mal”, aseveró.

Lo cierto es que Vélez, al reconocer su tristeza por la situación del ídolo colombiano, también puso el dedo en la llaga para explicar por qué Falcao García se lesionó en medio de una suma de factores que le juegan en contra.

“Me da mucha pena que estas cosas pasen, pero es absolutamente normal. Con Falcao hay un desgaste, está enfrentando gente más joven y físicamente mucho más fuerte, las canchas están muy malas y aparte de eso él no hizo pretemporada. Ya está”, sentenció.

El caldense ha sido uno de los comentaristas más criticados por las pullas que lanzó meses atrás sobre el delantero, además de la reacción que tuvo cuando se divulgó el regreso con Millonarios para este campeonato.

¿Qué pasó con Falcao García en Millonarios en 2026?

Falcao García sufrió una nueva lesión con Millonarios que obligó a su salida en el partido contra Águilas Doradas en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde el equipo local se impuso por 2-1 en la fecha 7 de la Liga Betplay.

Este problema físico, del que no se han divulgado mayores detalles, puso de nuevo la lupa en la condición del máximo artillero histórico de la Selección Colombia en su regreso al fútbol profesional del país. Solo se sabe que sintió una especie de ‘pinchazo’ en el isquiotibial de la pierna derecha.

De hecho, el jugador ya anotó un tanto en su segunda etapa con el club bogotano en la victoria del equipo contra Llaneros, en lo que significó el primer triunfo en la presente temporada.

García estuvo afuera varias fechas luego de una sanción de Dimayor por fuertes declaraciones en rueda de prensa, situación que lo alejó en el arranque del campeonato colombiano.

Lo cierto es que este nuevo panorama sobre la condición física del ‘Tigre’ tiene en vilo a los seguidores del ‘Embajador’, que tuvo un comienzo complicado bajo el mando de Hernán Torres como entrenador y cambio de técnico con el argentino Fabián Bustos.

¿Qué lesiones ha tenido Falcao García?

La trayectoria profesional de Radamel Falcao García ha estado marcada por su extraordinario talento goleador, pero también por una serie de lesiones complejas que han puesto a prueba su resiliencia.

La afectación más recordada y significativa ocurrió en enero de 2014, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda mientras jugaba para el AS Mónaco.

Esta grave lesión no solo lo alejó de las canchas por varios meses, sino que le impidió participar en el Mundial de Brasil, momento en el que se encontraba en la cúspide de su carrera deportiva y era considerado uno de los mejores delanteros del mundo.

Además de los problemas de ligamentos, el Tigre ha enfrentado recurrentes lesiones musculares, principalmente en los isquiotibiales y el gemelo, que han interrumpido su continuidad en clubes como Manchester United, Chelsea y Galatasaray.

Durante su paso por Turquía, sufrió una delicada fractura en los huesos de la cara tras un choque en un entrenamiento, lo que requirió una intervención quirúrgica y el uso de una máscara protectora.

Ya en su etapa con el Rayo Vallecano y más recientemente en Millonarios durante este 2026, las molestias en el sóleo y desgarros fibrilares han sido los principales obstáculos que han limitado sus minutos de juego en la alta competencia.

