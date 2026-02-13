En los últimos días hubo preocupación por unas declaraciones del técnico del Cagliari de Italia, Fabio Pisacane, en las que aseguró que el futbolista colombiano Yerry Mina, defensa central y máximo goleador del Mundial de 2018, venía arrastrando una lesión crónica en la rodilla, lo cual podía afectar su participación en la próxima Copa del Mundo.

De hecho, el cuerpo técnico de la Selección Colombia ya estaba al frente de la situación para ver qué proseguía, pero las dudas aumentaron cuando desde el entorno del jugador aseguraron que eso era mentira.

Es más, para despejar cualquier duda al respecto, el mismo futbolista dio la cara y aseguró que se encuentra en perfectas condiciones físicas, explicando que sus ausencias en algunos partidos se han presentado por simple descanso y decisión técnica.

Qué tiene Yerry Mina

En diálogo con el periodista Jaime Dinas, el mismo defensor central aseguró que está en buenas condiciones y listo para el siguiente encuentro.

Sobre sus recientes ausencias, explicó: “Venía con una serie de partidos en Serie A, por lo que decidimos junto al ‘staff’ y el entrenador que no jugara. Él se me acercó y me dijo que estuviera tranquilo en el partido contra la Roma y así fue. Me sorprendieron los rumores, pero yo estoy muy bien”.

Y agregó: “Contra Udinese no estuve por una molestia en la pantorrilla, pero fue una molestia de una semana. Espero continuar así como vengo porque es un año muy importante. Espero tener una sana carrera. Estoy con ganas, tranquilo y motivado porque venimos haciendo un buen papel y jugando bien”.

“Estoy bien y listo para el próximo partido del Cagliari” Declaración de Yerri Mina ⁦@FCFSeleccionCol⁩ desde Italia Parte 1 Entrevista Personalizada, dejando claro que NO está lesionado … pic.twitter.com/mc7oHcr16d — Jaime Dinas (@JaimeDinas) February 12, 2026

Finalmente, Mina aseguró que tanto sus músculos como sus rodillas están en perfectas condiciones, por lo que no hay de qué preocuparse, al punto de que si así lo considera Lorenzo, podría estar tranquilamente en el próximo Mundial.

Cuándo vuelve a jugar Cagliari

Por lo pronto, Mina se prepara para su siguiente encuentro, que será frente al Lecce el próximo lunes, 16 de febrero, a partir de las 2:45 de la tarde, hora colombiana.

