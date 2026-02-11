Mientras que un jugador de Selección Colombia planea cambio de club, otro de la talla de Luis Javier Suárez está en medio de una situación complicada de salud y encendió las preocupaciones.

Así lo contó el periodista Carlos Antonio Vélez desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), donde puso el dedo en la llaga sobre una situación que no pasa desapercibida.

“Alerta en Sporting de Lisboa y (la Selección), Suárez está lastimado del ligamento de la rodilla derecha y tiene que parar, 12 juegos seguidos sin ser sustituido obligan dicen los especialistas. Ojo”, escribió en primera instancia el caldense.

En una publicación posterior en el mismo espacio digital, el veterano comentarista replicó un artículo del diario especializado Récord en Portugal, que exaltó el caso como alarmante. Lo cierto es que este le sirvió para entrar en detalle sobre el tema de Luis Suárez a más profundidad, a pesar del primer reporte.

“No creo que sea grave lo de Luis Suárez. Lo que sí está claro es que deben regularlo, manejarle las cargas y llevarlo suave porque tiene 12 juegos seguidos sin ser sustituido. El fin de semana no jugará por suspensión”, sentenció.

Cabe recordar que el delantero colombiano viene en buena racha y fue autor de cuatro goles con la Selección Colombia contra Venezuela en la Eliminatoria, lo que lo catapultó entre los fanáticos.

El artillero es uno de los más destacados entre los que han estado recientemente en el proceso de Néstor Lorenzo, por lo que su caso requiere atención especial de cara al Mundial.

¿Por qué es peligrosa una lesión en el ligamento de la rodilla?

Una lesión en los ligamentos de la rodilla se considera peligrosa debido a que estas estructuras son los principales estabilizadores mecánicos de la articulación.

Cuando un ligamento, como el cruzado anterior o el colateral, sufre una rotura o estiramiento excesivo, la rodilla pierde su capacidad para soportar cargas y mantener una alineación correcta durante el movimiento. Esta inestabilidad inmediata no solo limita la movilidad funcional y deportiva, sino que desencadena un proceso degenerativo acelerado.

El peligro real reside en el efecto dominó que produce sobre otros componentes vitales como los meniscos y el cartílago articular, los cuales comienzan a desgastarse de forma prematura al recibir presiones anormales, explicó el Boston Medical Center.

A largo plazo, la complicación más grave de una lesión ligamentosa mal tratada es la aparición temprana de osteoartritis. Al perder la guía mecánica que proporcionan los ligamentos, la articulación experimenta microtraumatismos constantes que destruyen el tejido protector de los huesos. Esto puede derivar en dolor crónico severo y discapacidad permanente antes de la edad adulta mayor.

Además, existe un riesgo elevado de sufrir lesiones secundarias, ya que la propiocepción (la capacidad del cuerpo para sentir la posición de la articulación) se ve gravemente alterada, predisponiendo al paciente a nuevas caídas o torceduras que agravan el cuadro clínico inicial.

¿Quién es Luis Suárez colombiano?

Luis Javier Suárez Charris es un destacado futbolista profesional colombiano que ha logrado consolidar una carrera exitosa en el exigente fútbol europeo, especialmente en las ligas de España y Francia.

Nacido el 2 de diciembre de 1997 en Santa Marta, este delantero se distingue por su potencia física, velocidad en el desmarque y una notable capacidad goleadora que lo diferencia de otros atacantes de su generación.

A diferencia de su homónimo uruguayo, el Luis Suárez colombiano ha construido su propio legado basado en la resiliencia y la adaptación a diferentes sistemas tácticos de alta competencia.

Su trayectoria internacional despegó tras su paso por el Real Zaragoza en la segunda división española, donde sus actuaciones espectaculares le permitieron dar el salto al Granada CF en la máxima categoría. Posteriormente, su talento fue reconocido por el Olympique de Marsella en la Ligue 1 de Francia, antes de regresar a España para unirse a la UD Almería.

En este 2026, Suárez es una pieza relevante en el esquema ofensivo de su club ahora, el Sporting de Lisboa, aportando no solo goles sino también una presión constante sobre las defensas rivales, característica que lo ha mantenido en el radar de los seleccionadores nacionales.

En el ámbito internacional, Luis Javier ha tenido el privilegio de vestir la camiseta de la Selección Colombia en diversas convocatorias, participando en procesos de eliminatorias mundialistas. Su debut con el equipo nacional representó el cumplimiento de un sueño personal y un reconocimiento a su disciplina en el extranjero.

