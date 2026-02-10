En medio de las intensas lluvias que afectan a varias regiones del país, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) aclaró que si se prevé la llegada de un tercer frente frío con impacto significativo en Colombia y aseguró que se mantienen activas múltiples alertas por inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas.

“Durante las próximas horas sobre el territorio nacional se estima abundante nubosidad con probables lluvias de variada intensidad en sectores puntuales de las regiones Pacífica, Andina y Amazonia”, anunció la entidad en un comunicado en la mañana de este martes 10 de febrero.

Además, dio a conocer las zonas y departamentos del país que tendrán mayores probabilidades de lluvias en las próximas horas y alertó por posibles tormentas eléctricas.

“Los mayores acumulados de precipitación con lluvias de variada intensidad, incluso con probables tormentas eléctricas sectorizadas, se estiman en áreas departamentales al norte y sur de Chocó, norte y oriente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, suroccidente de Santander, occidente y suroriente de Antioquia, Caldas, Risaralda, norte de Quindío y occidente de Boyacá”, agregaron en el texto.

#PronósticoIdeam Para la noche se prevén lluvias de moderadas a fuertes en los departamentos de Chocó, occidente Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Cauca Amazonas y Vaupés. Precipitaciones de menor intensidad en el Eje Cafetero, Bolívar, Santander, Cundinamarca y Boyacá. pic.twitter.com/uooJzhTm84 — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) February 10, 2026

¿Qué dijo el Ideam sobre posible llegada del tercer frente frío a Colombia?

En diálogo con Blu Radio, la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, explicó que una masa de aire frío proveniente del hemisferio norte ya se encuentra saliendo del área de influencia nacional, por lo que no se espera que provoque un nuevo pico extremo de precipitaciones. Sin embargo, advirtió que otros factores atmosféricos continúan favoreciendo las lluvias en buena parte del territorio.

“Ya este frente está saliendo de la zona de incidencia y no esperamos que tenga ningún impacto significativo sobre el territorio nacional”, indicó Echeverry a la emisora.

Más de 400 municipios continúan bajo alerta

La entidad informó que hay alertas por deslizamientos en más de 400 municipios distribuidos en las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonia. De ese total, 59 municipios se encuentran en alerta roja, lo que implica alta probabilidad de movimientos en masa.

En cuanto al comportamiento de los ríos, persisten las advertencias por posibles inundaciones y crecientes súbitas en diferentes cuencas, especialmente en las regiones Magdalena-Cauca, Caribe y Pacífica. Los niveles elevados y la saturación de los suelos mantienen el riesgo en varias zonas vulnerables.

Asimismo, se reportan alertas por oleaje, vientos y lluvias en sectores del mar Caribe y el océano Pacífico, incluyendo áreas del litoral y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Pronóstico para los próximos días

De acuerdo con el reporte oficial, se prevé continuidad de lluvias de variada intensidad en regiones como la Pacífica, Andina y Amazonia, así como en sectores del Caribe y la Orinoquía. En algunos departamentos podrían registrarse tormentas eléctricas y acumulados significativos de precipitación.

El Ideam reiteró el llamado a las autoridades locales y a la ciudadanía para mantenerse atentos a los boletines oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo.

Aunque el posible tercer frente frío no tendría efectos determinantes en el país, el panorama climático continúa siendo complejo, con precipitaciones superiores a los promedios históricos en varias zonas, lo que incrementa la probabilidad de emergencias durante los próximos días.

