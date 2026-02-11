Un incendio de gran magnitud consumió por completo una bodega dedicada al almacenamiento de colchones en el sector de La Despensa, en el municipio de Soacha, durante las últimas horas. La emergencia movilizó a varias unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, que lograron controlar la conflagración y evitar una tragedia mayor.

De acuerdo con un reporte de Blu Radio, las llamas avanzaron rápidamente debido al material altamente inflamable que se encontraba en el lugar. La estructura quedó con pérdida total, mientras columnas de humo fueron visibles desde distintos puntos del municipio, lo que generó alarma entre los habitantes del sector.

En la atención del incidente participaron 12 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, con apoyo de voluntarios de las estaciones Compartir y Ciudad Verde. Gracias a la reacción oportuna y al trabajo coordinado de los organismos de socorro, el fuego fue contenido antes de que alcanzara viviendas y establecimientos comerciales cercanos.

¿Hay heridos tras incendio en Soacha?

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales. Asimismo, indicaron que se iniciarán las investigaciones correspondientes para establecer las causas del incendio.

La situación fue controlada tras varias horas de labores, y se mantiene el monitoreo en la zona para descartar posibles puntos calientes que puedan reactivar las llamas. Entretanto, la comunidad destacó la rápida respuesta de los equipos de emergencia, que evitó que el incidente tuviera consecuencias mayores.