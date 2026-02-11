Este miércoles 11 de febrero de 2026 se presentó un temblor de magnitud 4.8 con epicentro en el municipio de Los Santos (Santander), que fue reportado por usuarios de redes sociales en varias ciudades del país.
(Vea también: Temblor en Colombia durante la madrugada de este 27 de enero: epicentro fue cerca de Bogotá)
De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento sísmico se registró a las 00:59 a. m., con una profundidad de 143 kilómetros en la latitud 6.82 con longitud -73.10.
Ante la situación, varios usuarios de redes sociales reportaron el movimiento telúrico en ciudades como Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Chiquinquirá, Sogamoso y Duitama. De la misma manera, el sismo se sintió en municipios como Floridablanca y San Gil.
“En Cúcuta se sintió durísimo” y “Se sintió hace minutos en Cúcuta y en sus municipios de área metropolitana. Que el poder de Dios y nuestro señor Jesucristo nos bendiga, cuide y proteja siempre”, fueron algunas de las reacciones frente al sismo.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-02-11, 00:59 hora local Magnitud 4.8, Profundidad 143 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo #Temblor pic.twitter.com/IDxiVKPrR1
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) February 11, 2026
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO