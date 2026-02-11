Este miércoles 11 de febrero de 2026 se presentó un temblor de magnitud 4.8 con epicentro en el municipio de Los Santos (Santander), que fue reportado por usuarios de redes sociales en varias ciudades del país.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento sísmico se registró a las 00:59 a. m., con una profundidad de 143 kilómetros en la latitud 6.82 con longitud -73.10.

Ante la situación, varios usuarios de redes sociales reportaron el movimiento telúrico en ciudades como Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Chiquinquirá, Sogamoso y Duitama. De la misma manera, el sismo se sintió en municipios como Floridablanca y San Gil.

“En Cúcuta se sintió durísimo” y “Se sintió hace minutos en Cúcuta y en sus municipios de área metropolitana. Que el poder de Dios y nuestro señor Jesucristo nos bendiga, cuide y proteja siempre”, fueron algunas de las reacciones frente al sismo.

¿Cómo reportar un sismo en Colombia? En Colombia, el reporte de un sismo se puede hacer de forma rápida y sencilla a través de los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada del monitoreo sísmico en el país. Cuando una persona percibe un temblor, puede ingresar a la plataforma digital Sismo Sentido, donde debe completar un formulario con datos como la ubicación, la hora aproximada, la intensidad percibida y los efectos observados, entre ellos movimiento de objetos, ruidos o sensación de balanceo. Aunque esta información no sustituye los registros técnicos captados por los instrumentos especializados, sí aporta datos valiosos que complementan el análisis del evento. Los reportes ciudadanos resultan fundamentales para establecer en qué zonas el sismo tuvo mayor percepción y cómo fue sentido por la población, especialmente en movimientos de magnitud baja o moderada. Con estos aportes, el SGC elabora mapas de percepción sísmica que permiten dimensionar el impacto real del fenómeno. Además, participar en este proceso fortalece la cultura de prevención y facilita que las autoridades cuenten con insumos oportunos para la gestión del riesgo y la comunicación ante futuros eventos sísmicos.

