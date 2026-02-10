Un hecho ocurrido en pleno centro de Cartagena provocó revuelo en redes sociales luego de que circulara un video en el que William Dau, exalcalde de la ciudad, aparece como víctima de una presunta agresión sexual frente al edificio de la Alcaldía. Las imágenes, grabadas a plena luz del día, muestran una situación que rápidamente provocó indignación y múltiples reacciones entre usuarios.

En el registro audiovisual se observa cómo un hombre se acerca de forma inesperada al exmandatario mientras otro sujeto graba la escena. En ese momento, el individuo habría cometido el acto indebido y se alejó del lugar. Segundos después, según el mismo video, el presunto agresor volvió a acercarse y repitió la acción antes de huir corriendo, lo que llevó a Dau a salir tras él.

Luego de la difusión del video, el exalcalde se pronunció públicamente a través de su cuenta en X. En sus mensajes, afirmó que el ataque no habría sido un hecho aislado ni espontáneo y lanzó una grave acusación al señalar, sin presentar pruebas, que detrás del episodio estaría el actual alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

“El man resulta ser Jaime Herrera, conocido como Rasquin o Rasquiña; sigan buscándome la lengua y soltaré más. Y se los digo a los cartageneros: yo no me quiero meter en la vida privada de la gente, pero si se meten conmigo, yo reacciono también”, aseguró Dau.

Ya identificado el supuesto “puyon” de Dumek que me agarró las nalgas frente a la alcaldía. Aquí les cuento quién es. Más luego subo cantidad de fotos de Dumek y el Rasquiña juntos, incluyendo paseo por Europa. pic.twitter.com/yNRqaifXKS — William Dau Chamatt (@daulaw) February 10, 2026

