Durante el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro volvió a lanzar fuertes críticas contra la fiscal general, Luz Adriana Camargo, esta vez en medio de la tragedia invernal que golpea varias regiones del país. La intervención del mandatario se dio horas después de que la Fiscalía anunciara nuevas imputaciones contra personas cercanas a su Gobierno.

Esta vez, el detonante de la reacción presidencial fue el anuncio del ente acusador sobre la imputación contra Juliana Guerrero, candidata del presidente Petro al Viceministerio de la Juventud, y contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por presunta violación de topes en la campaña Petro 2022-2026 y por la compra de un apartamento en Bogotá.

Hasta ese momento, el presidente había mantenido silencio frente a la seguidilla de decisiones judiciales, pero su postura cambió tras un mensaje publicado por su partido, la Colombia Humana, en redes sociales.

“Hace pocos minutos llegó a nuestro movimiento una denuncia anónima que revela graves señalamientos sobre una presunta alianza entre altas esferas de la Fiscalía y el abogado Abelardo de la Espriella. Solicitamos una investigación formal y que se le aclare a la opinión pública si existe algún vínculo entre el cónyuge de la fiscal general de la nación y el abogado candidato Abelardo de la Espriella que consistiría en el desarrollo de un falso positivos judiciales para encarcelar miembros del gobierno”, publicó el partido.

Poco después, durante su intervención en el consejo de ministros, Petro lanzó un primer dardo directo. “… De la fiscal que hace alianzas con candidatos presidenciales… Dicen ahora… Para ver cómo nos coge presos para que gane uno de los responsables de la represa de Urrá”, afirmó.

Minutos más tarde, el mandatario volvió sobre el tema mientras hablaba de tierras y alianzas políticas, y agregó otra declaración que elevó el tono de sus señalamientos: “Ese desconocimiento de propietarios significa testaferrato, y, por tanto una oportunidad, sí, con Fiscalía, pero ahora la fiscal dice que está ya precisamente el abogado de los testaferros. Pero que no sea cierto esa vaina, porque el tipo dijo que nos iba a destripar y comenzaron… Entonces nos toca ponernos también nosotros en emergencia… La fiscal está fijada con los abogados de los testaferros”.

Incluso, el presidente señaló a Germán Marroquín Grillo, esposo de la fiscal Camargo, y al abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella. “De la Espriella está metido en ese pastel, tiene que resolverlo, eso es de frente al pueblo. O que diga que no, no sé, la verdad. Pero si hay una relación política entre De la Espriella y el marido de la fiscal, ¿entonces quién resuelve esto de la justicia? ¿O vamos a engañar al pueblo?”, dijo el presidente.

El presidente Gustavo Petro, en una sesión del consejo de ministros, lanzó una pregunta: “¿Hay una relación política entre De la Espriella y el marido de la fiscal general?”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/TS4hLWFCly — Revista Semana (@RevistaSemana) February 10, 2026

De la Espriella le responde a Petro

Hasta el momento, la fiscal Camargo no se ha pronunciado sobre el contenido del anónimo. Por su parte, Abelardo de la Espriella negó cualquier vínculo y en conversación con El Tiempo, aseguró: “Se trata de un desespero porque saben que les voy a ganar”.

Minutos después, De la Espriella reforzó su respuesta en redes sociales: “Esto es delirante: no conozco a la fiscal general ni a su esposo. Ya no encuentran qué inventar; el miedo a la derrota los tiene desesperados. Vamos a ganar en primera vuelta”.

