Pasadas las 4:30 de la tarde de este martes 10 de febrero se confirmó que la senadora indígena Aida Quilcué fue encontrada en el departamento del Cauca, luego de que durante varias horas se reportara su presunta desaparición mientras se movilizaba por esa región del país.

La información fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien indicó que la guardia indígena logró ubicar a la congresista y a su esquema de seguridad.

Horas antes, el equipo de la senadora había informado a la opinión pública que Aida Quilcué y su esquema de seguridad habían sido secuestrados en el tramo Inzá–Totoró, en el Cauca, y solicitó colaboración para conocer sobre su integridad.

Qué pasó con la senadora Aida Quilcué

En ese mismo lapso, el ministro de Defensa también había reportado que la guardia indígena llegó al lugar y encontró la camioneta en la que se movilizaba la senadora, pero sin personas en su interior, por lo que continuaban las labores de búsqueda.

Hasta el momento, no hay claridad oficial sobre si se trató de un secuestro, una retención o algún otro tipo de situación, mientras avanzan las verificaciones en la zona por parte de la Fuerza Pública.

La guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora @aida_quilcue y sus escoltas. Todos están bien. Nuestro Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada. https://t.co/MTYXYJOhO1 pic.twitter.com/dxpxdOfbxI — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) February 10, 2026

En medio de la confusión inicial, la exministra Susana Muhamad advirtió sobre el contexto de riesgo en la región al señalar que “sabemos que hay un plan de Mordisco contra el pueblo Nasa en el norte del Cauca”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro rechazó lo ocurrido contra la dirigente indígena Aida Quilcué y afirmó que este hecho constituye una agresión contra los pueblos indígenas del país. El mandatario advirtió que este tipo de acciones cruzan una línea roja al atentar contra autoridades y referentes éticos, espirituales y políticos de las comunidades.

