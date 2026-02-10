A plena luz del día el 10 de febrero de 2026, un tiroteo ocurrió en el norte de la ciudad de Cali, en la concurrida avenida Vásquez Cobo con calle 30. Según los primeros informes entregados por la Policía Metropolitana de Cali, sicarios atacaron a dos individuos, matando a uno de ellos y dejando dos capturados, según informó El Tiempo.

El ahora difunto fue identificado como Jhon Jairo Moreno Rodríguez, quien fue víctima de este artero ataque en las inmediaciones del centro comercial Chipichape y un supermercado, evidenciando así la audacia de los delincuentes que no temen a la alta concurrencia del área. “Se decomisaron dos armas de fuego, las cuales están siendo sometidas a análisis balísticos para determinar cuál fue usada en el homicidio”, informó la Policía Metropolitana de Cali. También se señaló que se había inmovilizado una motocicleta que podría estar relacionada con la huida de los agresores.

Un día antes, en la vía Panorama, zona rural del municipio de La Unión, ocurrió un hecho de similares tintes de horror. Un transeúnte descubrió una extremidad humana en el interior de una bolsa, cerca de vegetación arbórea. El subcomandante de Policía Valle, coronel Pedro Pablo Astaiza, confirmó este macabro hallazgo resaltando que ya se iniciaron los protocolos de investigación junto a la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades locales ven estos casos como posibles ajustes de cuentas entre bandas narcoparamilitares que operan en la región. Dentro de las organizaciones delictivas que realizan actividades ilícitas, tanto en el norte como en el centro del Valle, se identifican la ‘Gran Alianza’, los ‘Rastrojos’, el ‘Clan del Golfo’, el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias FARC y ‘la Segunda Marquetalia’.

