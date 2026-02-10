La Fiscalía General de la Nación de Colombia ha dado un duro golpe al Gobierno del presidente Gustavo Petro, tras imputar cargos contra Ricardo Roa, principal directivo de Ecopetrol y entrañable aliado del mandatario. Las acusaciones, que ponen en riesgo la permanencia de Roa en la máxima dirección de la petrolera más importante del país, se refieren a la vulneración de límites para la financiación de campañas políticas y a la práctica de tráfico de influencias con un apartamento.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con las averiguaciones del fiscal de la Unidad Anticorrupción, existen fuertes evidencias de que Roa, en su papel de gerente financiero de la campaña ‘Petro Presidente 2022’, sobrepasó de manera notable el tope legal de gastos para dicha actividad. Según los análisis, la campaña excedió el límite en 1.500 millones de pesos, cifra que se sostiene en la ausencia de escrutinios de múltiples egresos, como lo demuestran la omisión de facturas y la no inscripción de servicios contratados en la contabilidad oficial.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) corroboró estas irregularidades, al detectar gastos no informados que superan lo permitido, tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral. Fuentes adicionales apuntan hacia un excedente que asciende a unos 5.300 millones de pesos, escondidos en aportes prohibidos de sindicatos, pagos a testigos electorales y contratos de publicidad.

Por otro lado, la segunda imputación, por tráfico de influencias, se centra en supuestos favores concedidos por Roa a Juan Guillermo Mancera, exjefe de seguridad de Pacific Rubiales. Se presume que Roa benefició a Mancera a cambio de que este le facilitara la adquisición de un apartamento de lujo en norte de Bogotá.

Lee También

Este escándalo es solo la punta del iceberg de una crisis política que amenaza la estabilidad de la dirección más importante de la industria petrolera del país. Analistas destacan posibles repercusiones en la reputación de la empresa, en la permanencia de la administración directiva actual y en el valor de sus acciones en el mercado bursátil.

Además, dentro de este entramado aparece el nombre de Serafino Iacono, dueño de la firma que le vendió el apartamento a Roa y que después resultó beneficiado con un pozo que pertenecía a Ecopetrol, como lo dijo Néstor Morales, quien salió a criticar al presidente de la empresa petrolera por decir que todo fue antes de su nombramiento, lo cual no es verdad, según el periodista.

“Al doctor Roa lo nombran a comienzos de 2023, 6 meses después de llegado el presidente Petro y entonces dice el abogado del doctor Roa que cuando compró el apartamento no se sabía que iba para Ecopetrol, no es cierto, todo el mundo lo sabía. Eso puede explicar la generosidad del vendedor del apartamento, pero acá hay un pozo que se llama María Conchita de gas y petróleo que era de una filial de Ecopetrol que terminó en manos de Serafino Iacono, entonces el cuento que no tiene nada que ver con Ecopetrol”.

Finalmente, Morales expuso los líos a los que está expuesto Roa al ser representante de una empresa que cotiza en la bolsa de valores y que, de ser descubierto el entramado de corrupción, sería objeto de sanciones. Sin embargo, lo que se sabe hasta el momento es que Roa no contempla renunciar a su cargo.

Lee También

“Está metido en un lío y la pregunta es qué hace la junta directiva de Ecopetrol. ¿Las multas por corrupción en Estados Unidos sabe quién las paga? Ecopetrol, las terminamos pagando todos”, dijo Morales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.