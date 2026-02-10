Luego del ‘show’ de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny en el Super Bowl, diversas reacciones se han conocido tanto a nivel internacional como en Colombia, provenientes de figuras del entretenimiento, la política y la opinión pública.

Sigue a PULZO en Discover

Una de las declaraciones que llamó la atención fue la del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien se refirió al artista puertorriqueño durante una entrevista concedida a La FM. Allí, fue consultado directamente sobre si le gusta la música del musico, a lo que respondió de manera contundente que no es seguidor de su trabajo.

“No me gusta el conejo malo en lo absoluto. Eso no me gusta, tengo que decirlo. A mí esa vaina no me gusta porque yo soy músico, porque yo sé lo que es cantar, cariño. Yo sé de música. Eso no me gusta, para no entrar en debates innecesarios. Yo prefiero la música de verdad”, manifestó De la Espriella a ese medio radial.

(Vea también: Hija de Daddy Yankee dijo que Bad Bunny es mejor que su padre y le cayeron con todo)

Tras esa afirmación, los panelistas insistieron en preguntarle por las razones de su rechazo al artista urbano. Sin profundizar en el tema, el candidato respondió en medio de imitaciones a canciones del cantante: “¿Esa vaina qué es?”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La FM (@lafmoficial)

Durante la conversación, también le consultaron por Lady Gaga, artista que igualmente ha participado en el espectáculo del Super Bowl. En ese caso, De la Espriella cambió su postura y reconoció el talento de la cantante, señalando que sí le parece una gran artista.

Las declaraciones causaron múltiples reacciones en redes sociales, especialmente en la publicación compartida por La FM. Entre los comentarios de los internautas se leyeron mensajes como: “Abelardo, de acuerdo”, “completamente de acuerdo”, “totalmente de acuerdo”, “un motivo más para votar por él” y “es sincero y está bien”.

Polémica por cancelaciones en Medellín para el concierto de Bad Bunny

Para el concierto del cantante puertorriqueño en Medellín, muchísimas personas viajaron desde varias partes del país, pero quienes arriendan en plataformas como Booking o Airbnb se han aprovechado para cancelar a última hora y cobrar precios altísimos por los hospedajes.