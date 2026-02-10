El reconocido meteorólogo colombiano Max Henríquez quedó en el centro de la controversia luego de publicar un mensaje en la red social X en el que cuestionó el manejo de los embalses de la central hidroeléctrica de Urrá, en medio de las graves inundaciones que afectan a varias regiones de Colombia.

Su pronunciamiento surgió en un contexto marcado por los señalamientos del presidente Gustavo Petro contra las hidroeléctricas, a las que atribuyó parte de la responsabilidad por la emergencia invernal.

“Las represas estaban superllenas, Urrá irregularmente e Hidroituango y las demás, al límite, cuando nos decían que había escasez de gas. Es decir, había abundancia de agua y ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina”, indicó en su momento el presidente.

En su publicación, Henríquez sostuvo que el embalse de Urrá se encontraba en niveles elevados para un escenario climático como el actual y sugirió que el desembalse de agua pudo incidir en las inundaciones registradas, especialmente en el departamento de Córdoba. El comentario desató una intensa discusión en redes sociales y atrajo la atención de distintos sectores políticos y técnicos.

El embalse de Urrá estaba demasiado lleno para un evento de la Niña. El desembalse fue lo que pudo causar esas inundaciones. No han aprendido a manejar este recurso contemplando estos eventos de la naturaleza. Es inaudito.pic.twitter.com/TpoEwEBROS — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) February 9, 2026

Respuesta de encargado de hidroeléctrica Urrá a Max Henríquez

La respuesta no tardó en llegar y Juan Acevedo, quien posteriormente presentó su renuncia como presidente encargado de la hidroeléctrica de Urrá, rechazó las afirmaciones del meteorólogo y defendió la operación de la central.

Según el directivo, los niveles del embalse correspondían a los parámetros técnicos establecidos y no se trataba de un periodo oficialmente asociado a un fenómeno de La Niña. Además, aseguró que la empresa actuó conforme a los protocolos vigentes durante la emergencia.

“Ha llovido tanto que, si nosotros guardáramos ese agua, ese volumen, y lo almacenáramos en algún lado, serían 1.063 millones de metros cúbicos, 1.063 millones de metros cúbicos; tendríamos que tener el embalse vacío, lo cual sería ilógico”, afirmó Acevedo, según recogió Semana.

Acevedo también destacó que la hidroeléctrica históricamente ha cumplido un papel clave en la regulación de crecientes y negó que sus operaciones estén relacionadas con afectaciones directas a las comunidades aguas abajo o con intereses económicos ajenos a la prestación del servicio energético.

La controversia se produce en medio de una fuerte temporada de lluvias que deja miles de familias afectadas en distintas zonas del país, con especial impacto en la región Caribe. El debate reabrió la discusión sobre el papel de las represas en la gestión del riesgo, la transparencia en el manejo de los embalses y la necesidad de una revisión técnica integral frente a eventos climáticos extremos.

El intercambio entre Max Henríquez y directivos del sector energético refleja un momento de alta tensión nacional, donde las decisiones técnicas, los efectos del cambio climático y la responsabilidad institucional se encuentran bajo el escrutinio público.

¿Quién es Max Enríquez?

Con más de 40 años de experiencia en pronósticos climáticos, Henríquez es ampliamente reconocido por sus análisis en plataformas digitales. Además, cuenta con una larga trayectoria en los noticieros nacionales desde la década de 1980.

A pesar de residir en Francia, Henríquez mantiene una actividad constante en la red social X, donde comparte a diario sus análisis climáticos. Por lo que recientemente advirtió sobre las consecuencias de un nuevo frente frío.

