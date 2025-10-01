Este miércoles inició el mes 10 de 2025 y no solo comienza la etapa final del año, sino que, de acuerdo con Max Enríquez, periodista y meteorólogo, Colombia debe prepararse para el mes más lluvioso del año.

“A punto de comenzar el mes más lluvioso del año. Nubes en gran parte del centro y sur del país”, indicó Enríquez en su cuenta de X, el pasado martes 30 de septiembre.

De la misma manera, pronosticó lluvias hacia la medianoche en La Guajira y mostró imágenes de las zonas en las que habrá mayor nubosidad en territorio colombiano.

A punto de comenzar el mes más lluvioso del año. Nubes en gran parte del centro y sur del país pic.twitter.com/SRRVYf7NQv — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 30, 2025

¿Qué dice el Ideam sobre el clima en octubre en Colombia?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) alertó sobre un fuerte incremento de las lluvias en Colombia durante la primera de octubre de 2025.

Según la entidad, el viernes 3 de octubre se perfila como el día con los más altos acumulados de precipitación en distintas regiones del país. Entre las zonas más afectadas estarían la Caribe —en especial el oriente y sur—, el norte de la región Andina, el centro y norte de la Pacífica, así como áreas de la Orinoquía y Amazonía.

Posibles lluvias 🌧️con tormentas eléctricas ⛈️en sectores de Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guaviare, oriente de Caquetá, Vaupés y Amazonas. pic.twitter.com/dgFTJs4GdM — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) September 30, 2025

De acuerdo con los análisis, existe un alto riesgo de tormentas eléctricas, inundaciones y deslizamientos en más de 400 municipios. En este contexto, las autoridades advierten que, dado que gran parte de la infraestructura nacional no está diseñada para resistir lluvias intensas, es fundamental tomar medidas preventivas.

Para este miércoles, La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Caldas, Chocó y el occidente del Valle del Cauca y Cauca, serán los departamentos que más presentarán precipitaciones.

Las entidades locales y nacionales ya trabajan en planes de respuesta y mitigación para proteger a las comunidades más vulnerables ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos, fenómenos que suelen intensificarse durante esta temporada.

¿Qué pasará con el clima en Bogotá en la primera semana de octubre?

En Bogotá, el pronóstico señala un inicio de semana con lluvias dispersas y de baja intensidad, seguido de una leve mejoría hacia el final de la semana con disminución en la nubosidad.

Sin embargo, no se descartan precipitaciones leves y esporádicas. El IDEAM informó que la temperatura en la capital oscilará entre 10 °C y 18 °C, de acuerdo con sus reportes oficiales.

Para octubre de 2025, los informes destacan mínimas cercanas a los 12 °C y máximas de hasta 19 °C, con entre 8 y 15 días lluviosos. “La población debe estar preparada con ropa impermeable para enfrentar estos días húmedos”, enfatizó un vocero del instituto en declaraciones recogidas por medios locales.

