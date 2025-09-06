En su cuenta de X, Max Henríquez afirmó que en el norte de Colombia “hay una similitud entre Matthew en sept-oct de 2016 y lo que tenemos hoy en día”. A lo que hace referencia el meteorólogo es a una de las épocas más difíciles de los últimos años.

En 2016, el huracán Mattthew se intensificó a categoría 5 cuando pasó cerca de la costa Caribe colombiana. Esto tuvo varias consecuencias. En tierra, hubo inundaciones, arroyos y oleajes de gran magnitud que dejaron a varios pueblos bajo el agua. En el aire, varios aviones que debían volar a La Guajira y otras zonas tuvieron que cancelar sus salidas por los riesgos que conllevaba tener vuelos en esas condiciones.

Pues la visión de Max Henríquez es que actualmente, sin que en el Caribe ya haya comenzado la temporada de huracanes, está cayendo muchísima agua en la región norte, lo que puede ocasionar graves desastres naturales relacionados con la lluvia.

El meteorólogo prende la alerta principalmente en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar, regiones en las que hay muchísimos municipios que no cuentan con los recursos para atender situaciones de muchísima lluvia.

Este fue el mensaje que publicó:

Hay una similitud entre Matthew en sept-oct de 2016 y lo que tenemos hoy en dia. Pilas!! Aqui les pondré toda la info detallada, pero alistense los comites de atención de desastres (gestión del riesgo) de la Guajira, Cesár, Magdalena, Atlántico y Bolívar, entre otros pic.twitter.com/3Q0z3hLCQf — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 5, 2025

La noche del viernes estuvo pasada por lluvia en los diferentes departamentos que forman la región Caribe.

Hasta el momento, a pesar de las lluvias constantes que han caído durante varios días y en diferentes momentos, no se han registrado hechos preocupantes para las autoridades.

Desde la Unidad Nacional para la Gestión de Riegos y Desastres (UNGRD) están alerta a la situación en el norte de Colombia, pero por ahora no han iniciado protocolos de ninguna índole.

Una muestra de lo que sucede en las diferentes regiones se vivió el pasado jueves, cuando la Selección Colombia jugó contra Bolivia en Barranquilla. El partido estuvo pasado por agua en algunos momentos, pero nunca fue una lluvia torrencial. Esa situación se podría seguir presentando durante el resto de días.

