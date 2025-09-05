Este jueves 4 de septiembre, un juez de control de garantías ordenó la reclusión en prisión de Harold Daniel Barragán Ovalle, alias ‘HB’, por su presunta participación en el homicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en Bogotá.

El Tiempo reveló nuevos detalles cruciales, como lo son los comprobantes de pagos que habría recibido ‘HB’. Según la investigación, Barragán utilizaba un número de celular distinto al suyo para recibir transferencias y así evitar ser rastreado por las autoridades. Ese número aparecía registrado a nombre de Natalia Nayibe Yara Camayo, una manicurista que fue mencionada en audiencias como la pareja sentimental de ‘HB’.

La Fiscalía tiene una memoria USB que con varios comprobantes de estas operaciones hechas por Nequi, en las que figura Yara Camayo como receptora. De acuerdo con los investigadores, estas transferencias son fundamentales porque permitirían esclarecer el financiamiento del atentado y develar quiénes aportaron recursos para ejecutar el crimen. En los documentos aparecen sumas millonarias que, presuntamente, habrían servido para la logística, el pago de participantes y la adquisición del armamento empleado en el ataque.

Aunque no está claro si tenía conocimiento pleno del origen y destino de esas transacciones, el hecho de que su identidad aparezca en varios comprobantes financieros la convierte en una pieza importante dentro de la investigación. El medio mencionado intentó comunicarse con Yara Camayo y contestó el celular, pero se negó a hablar sobre el caso.

¿Quién es alias ‘Harold’, implicado en homicidio de Miguel Uribe?

La Fiscalía aseguró que Barragán no solo estuvo presente en los preparativos del crimen, sino que también colaboró en la fuga y ocultamiento de Elder José Arteaga, alias ‘El Costeño’, señalado como uno de los principales articuladores del atentado. Según las pesquisas, el procesado organizó reuniones en su vivienda, hizo parte de un grupo de WhatsApp y sostuvo videollamadas en las que se definieron detalles de la acción sicarial.

El ente acusador agregó que alias ‘HB’ seleccionó al menor de edad que disparó contra Uribe Turbay y facilitó la modificación de la pistola Glock utilizada, la cual habría sido adaptada para disparar en ráfaga con el fin de “garantizar mayor letalidad”.

La Fiscalía le imputó delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte de armas, municiones y uso de menores en la comisión de delitos, cargos que no aceptó. Aun así, el juez determinó que deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro penitenciario mientras avanza el proceso en su contra.

