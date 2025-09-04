La Selección Colombia salta esta tarde al césped del Metropolitano de Barranquilla con la mira puesta en el Mundial 2026. El duelo contra Bolivia, por la fecha 17 de las Eliminatorias, puede marcar la clasificación matemática de la ‘Tricolor’, que llega con 22 puntos en la tabla y depende de sí misma para sellar el boleto.

Con el aliento de la gente en la caldera de la capital del Atlántico y figuras como James Rodríguez y Luis Díaz al frente, la expectativa es máxima: un triunfo bastará para gritar la clasificación en casa.

Bolivia, por su parte, llega con la obligación de ganar para mantener vivas sus opciones de pelear el repechaje. Aunque está rezagada en la tabla con 17 puntos, el conjunto altiplánico confía en arruinar la fiesta colombiana en Barranquilla.

Eso sí, el calor, la humedad y el ambiente del Metropolitano serán un desafío extra para los visitantes, que buscarán sorprender a una Colombia presionada por la necesidad de asegurar su cupo mundialista.

MINUTO A MINUTO de Colombia vs. Bolivia

2:47 p.m2025-09-04T14:47:22-05:00 ID: hapkq Señores, estamos a horas de que Colombia vuelva a un Mundial 🙏🏻 Ojalá se nos dé y le ganemos a Bolivia 🙏🏻

