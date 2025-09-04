En medio de los preparativos para el partido que disputará la Selección Colombia contra Bolivia este 4 de septiembre, periodistas de Pulzo acompañan la previa del encuentro que se llevará a cabo en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Durante el cubrimiento en la capital del Atlántico, surgió una historia que conmovió a varios de los asistentes. Una mujer, identificada como Lida Velásquez, compartió en plena transmisión que estaba llena de ilusión, no solo por el compromiso deportivo, sino también porque su hija regresaba al país.

Minutos después, se escucharon gritos de emoción, aparentemente de la familia de Lida al ver la llegada de su ser querido. “Es una sorpresa grandísima y doy gracias a Dios, por esto”, agregó, mientras de fondo una agrupación papayera la recibía con música festiva.

¿Dónde ver el partido de la selección Colombia hoy?

El compromiso comenzará a las 6:30 p.m. y se podrá seguir en televisión abierta a través de Caracol TV y Canal RCN, que cuentan con los derechos de transmisión en el país.

Para quienes prefieran verlo por internet, el juego estará disponible en ‘streaming’ gratuito mediante las plataformas digitales oficiales: Gol Caracol y Deportes RCN, tanto en sus páginas web como en sus canales de YouTube. Además, se podrá acceder desde las aplicaciones móviles Ditu (Caracol) y Canal RCN app.

De esta manera, los aficionados tendrán múltiples opciones para no perderse un encuentro que podría definir el futuro de la ‘Tricolor’ en la clasificación hacia la Copa del Mundo.

