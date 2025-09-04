Barranquilla vivió una noche de auténtico carnaval futbolero con un gran ‘banderazo’ en apoyo a la Selección Colombia, previo al decisivo partido contra Bolivia, clave para lograr la clasificación al Mundial 2026.

Las afueras del hotel de concentración se transformaron en una fiesta, con fanáticos cantando y que ovacionaron a James Rodríguez, Luis Díaz y Dayro Moreno, quien fue uno de los más aclamados.

El jugador tolimense correspondió al cariño de los aficionados y se acercó para firmar camisetas, tomarse fotos y saludar tanto a los niños como a los adultos que estuvieron presentes.

Por su parte, la afición volvió a demostrar su pasión y fidelidad y mostró su apoyo, antes del crucial partido de Eliminatorias al Mundial 2026, con coros, música y hasta pólvora.

ASÍ FUE COMO DAYRO MORENO 😎 VIVIÓ EL BANDERAZO 🇨🇴 Uno de los más coreados por la afición 🗣️ fue el delantero, de 39 años ⚽️, quien fue la principal novedad de la convocatoria 😱 Firmó una camiseta de Once Caldas ⚪️, se tomó fotos, firmó autógrafos ✏️, cruzó palabra con más de… pic.twitter.com/h1Fa5kg54Z — Gol Caracol (@GolCaracol) September 4, 2025

Historial entre Colombia y Bolivia por eliminatorias

Cuando se analizan los encuentros entre Colombia y Bolivia en Eliminatorias Mundialistas, el dominio tricolor en Barranquilla se impone con contundencia.

La selección nacional construyó una racha de siete victorias consecutivas en casa, sin conceder ni un solo gol. Además, la diferencia de goles refleja un total aplastante de 17 anotaciones a favor y 0 en contra.

Esta serie de triunfos comenzó en 1997 y se extendió sin interrupciones a lo largo de las siguientes siete clasificatorias. Para Bolivia, cada visita al estadio Metropolitano Roberto Meléndez terminó en derrota, sin haber alcanzado siquiera un empate.

Uno de los partidos más destacados ocurrió en el camino al Mundial de Catar 2022. En esa ocasión, Luis Díaz, Miguel Borja y Matheus Uribe marcaron los goles del 3-0 final, fortaleciendo aún más la condición de Barranquilla como una fortaleza para Colombia.

LOS JUGADORES SALEN Y LA GENTE ENLOQUECE 😱😭😍 Imposible que la piel no se erice 🥹, con este impresionante banderazo de los hinchas para la Selección Colombia 🇨🇴, en el hotel de concentración ¡IMPOSIBLE NO SALIR A COMERSE 💪 LA CANCHA CONTRA BOLIVIA 🇧🇴! ¿Qué le dirían a… pic.twitter.com/APZoVxr9Tr — Gol Caracol (@GolCaracol) September 4, 2025

