El destacado entrenador argentino, Miguel Ángel Russo, actual director técnico de Boca Juniors, se encuentra en el hospital debido a una infección urinaria. Hugo Gottardi, antiguo asistente de Russo, expresó preocupación por el estado físico del técnico, lo que ha acrecentado las especulaciones sobre su salud.

Durante un encuentro de Boca contra Aldosivi, una imagen de Russo con los ojos cerrados y la cabeza inclinada puso en alerta a la prensa y a la hinchada. Ante la polémica, Gottardi comentó en una entrevista para el programa radial “Boca de Selección” que el entrenador probablemente solo estaba pestañeando y descartó que se hubiera quedado dormido durante el juego.

“Lo veo demacrado que puede ser por las secuelas. Está cansado, físicamente muy perjudicado pero dentro de todo está bien”, confesó Gottardi.

El martes, Russo ingresó al hospital Fleni de Belgrano para una serie de estudios de rutina, relacionados a su historial médico. En 2017, mientras dirigía a Millonarios, Russo fue diagnosticado con cáncer de próstata, por lo que debe hacer controles periódicos para monitorear su condición.

Gottardi, quien trabajó con Russo por tres décadas y también jugó en Santa Fe (Colombia), comentó que su antiguo colega estaba fatigado y debilitado a causa de la enfermedad. A pesar de la alarma, Gottardi aclaró que, dentro de su situación, Russo se encuentra bien. Cabe recordar que la relación profesional entre Russo y Gottardi culminó en 2019, cuando trabajaban en Alianza Lima (Perú), no por conflictos sino por un desgaste natural tras treinta años de colaborar juntos.

En su periodo con Millonarios, Russo tuvo que ausentarse en varias ocasiones para someterse a tratamientos oncológicos. Fue operado en dos oportunidades entre septiembre de 2017 y enero de 2018. Durante dichas ausencias, Gottardi asumió la dirección directa del equipo.

Tras su hospitalización actual, los médicos decidieron mantener a Russo en una sala común para administrarle antibióticos vía intravenosa y acelerar su recuperación. Se espera que permanezca internado unas 24 horas antes de recibir el alta, siempre y cuando su estado de salud evolucione de manera positiva. En Argentina, la prensa reporta que se mantiene estable y retomará sus actividades una vez superada la infección.

En este sentido, parece que Russo enfrenta un delicado estado de salud producto de una infección urinaria. El temor se incrementa por su historial de cáncer y recientes imágenes que sugieren un deterioro físico. Sin embargo, se mantiene bajo control médico y su hospitalización es temporal, mientras se garantiza una recuperación completa para continuar con su carrera como entrenador.

