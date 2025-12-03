Un grave hecho ocurrió sobre el mediodía de este miércoles, 3 de diciembre, en el norte de Bogotá, pues en el puente que conecta la NQS con la Autopista Norte, una mujer de aproximadamente 37 años de edad habría saltado al vacío y, al caer, fue atropellada por un vehículo particular.

Así está la situación en ese punto de la ciudad:

Según las primeras informaciones compartidas por el periodista Gato Gómez, más conocido como Gato Noticias, la mujer caminaba por el puente vehicular que queda justo al frente del Compensar de la calle 94, pero cuando estaba en lo más alto, simplemente decidió lanzarse al vacío.

Además del golpe de la caída, un vehículo Logan color gris que iba por la zona se la llevó por delante, por lo que el cuerpo de la mujer quedó debajo del mismo, así que el conductor se detuvo.

Al evidenciar la situación, las autoridades llegaron a la zona para acordonarla, cerrando por completo esa vía, mientras avanza la investigación con recolección de testimonios, revisión de los videos de seguridad y más para esclarecer toda la situación.

Por parte de los conductores, se recomienda tomar vías alternas, ya que el proceso de levantamiento del cuerpo y demás puede tardar aún unas cuantas horas.

