La mañana de este miércoles tres de diciembre, a la altura de la calle 233, frente al centro comercial Bima, en la Autopista Norte (Bogotá), amaneció con una anomalía poco usual, pues un camión de Indumil cargado con 32 toneladas de Anfo se partió en dos, debido a una avería, empezando a causar trancón en esta importante vía de la capital.

De acuerdo con los primeros informes, el carro de carga iba en una caravana con seis vehículos más, y llevaban como destino el municipio de Soacha (Cundinamarca). El incidente se habría presentado sobre la 1:48 a. m., según el reporte de la Concesionaria Ruta Bogotá Norte en sus redes sociales.

Como se puede ver en las imágenes, el semirremolque quedó partido a la mitad, lo que causó que se prendieran las alertas viales correspondientes, debido al riesgo inminente que puede causar el material que llevaba adentro, pues se trataba de Anfo, un explosivo de alta potencia muy utilizado en minería, canteras y construcción.

[05:59 a.m.] #MovilidadAhora | Tractocamión varado en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con calle 233, en sentido Norte – Sur. 🟠Ruta alterna: Carrera 7. 👮Agentes Civiles y @TransitoBta gestionan el tráfico en la zona. pic.twitter.com/ylVVs7McrQ — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 3, 2025

Justamente, unidades del Ejército especializadas en manejo de explosivos y personal de la concesión vial implementaron un protocolo de contención preventiva sobre un carril que tuvo que se cerrado, lo que en las primeras horas de la mañana ya afecta el flujo vehicular de quienes van hacia Bogotá, por lo que se prevé que, a medida que pase la mañana, los trancones irán aumentando gradualmente.

Hasta el momento, se presume que la falla en esta tractomula se pudo presentar por una falla estructural del chasis. No obstante, esta hipótesis está siendo evaluada por las autoridades que se encuentran en este punto.

La principal recomendación para los conductores y los ciudadanos que vienen de municipios como Chía, Zipaquirá, Cajicá, Tabio, Tocancipá, Sopó y más, es que salgan con tiempo o que se desvíen por la Carrera Séptima. De hecho, se sugiere que si no es necesario ir hacia Bogotá, es preferible dejar sus diligencias para el día de mañana para que evite sufrir por el embotellamiento.

