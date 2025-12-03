En redes sociales circula una grabación de lo que ocurrió el martes 2 de diciembre hacia las 22:00 p. m. en la intercepción de la avenida Caracas con carrera 13A en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Las imágenes muestran cómo un motociclista se moviliza a gran velocidad y se pasa el semáforo en rojo, por lo que se chocó de frente con otro motero. De acuerdo con las versiones preliminares, el infractor resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los motociclistas y las autoridades recomiendan a los conductores respetar los límites de seguridad y normas de tránsito.

#BOGOTA. Sobre las 22:00h, de este 02DIC , se presentó choque en la loc/Rafael Uribe, en el cruce de la Av. Caracas (cl 51 Sur) con cr 13A, en inmediaciones a la estación de TransMilenio Socorro. Involucró dos motociclistas, uno de ellos se pasa el semáforo en rojo choca contra… https://t.co/1mgi6ebVQ7 pic.twitter.com/MuHCrpbN2F — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) December 3, 2025

Casi linchan a conductor ebrio que embistió a motociclista en Bogotá

En la madrugada del domingo 30 de noviembre, un conductor en supuesto estado de ebriedad embistió a un motociclista en la Transversal 99 con calle 70, cerca del centro comercial DiverPlaza, en Bogotá. Según reportaron medios nacionales, el responsable fue identificado como Carlos Eduardo Rodríguez Baracaldo.

Tras el choque, el hombre descendió de su camioneta —una Renault Duster Dynamique— con evidentes signos de intoxicación por alcohol, lo que quedó registrado en videos grabados por testigos. En las imágenes se observa a ciudadanos enfrentándolo verbalmente, indignados por su comportamiento al volante.

De acuerdo con las versiones recopiladas, una mujer que acompañaba al conductor intervino para evitar que fuera víctima de un linchamiento. Su intervención, sumada a la llegada de la Policía, permitió controlar la situación y garantizar que el hombre fuera puesto a disposición de las autoridades competentes.

