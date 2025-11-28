Bogotá amaneció este viernes 28 de noviembre con un grave accidente en el sector de Puente Aranda, por el barrio Tibaná, en el sur de Bogotá, más exactamente en la calle tercera con carrera 36, donde se registra un trancón de más de una hora y ha complicado la movilidad en este punto, según informó la Secretaría de Tránsito de la capital.

El accidente que se registró, de acuerdo con los primeros informes, es que fue un choque entre 5 vehículos, dos taxis y tres carros particulares, por lo que fue necesaria la presencia de varias ambulancias en el punto, lo que da a entender que hay varios heridos en la zona, de acuerdo con la entidad.

Las personas que están alrededor de esta zona dicen que el trancón se ha extendido por más de una hora y las autoridades recomiendan tomar rutas alternas como la carrera 50 o la calle sexta, sobre todo para quienes van hacia el occidente o al centro de la ciudad. Las autoridades tuvieron que cerrar una vía por completo.

Hace menos de dos semanas, en el mismo punto se había registrado otro grave accidente con una conductora de una camioneta Renault que estrelló a 3 vehículos que estaban esperando cruzar un semáforo en rojo. El fuerte choque dejó como saldo una persona muerte y al menos 4 heridos. A la mujer lo que se sabe es que ni siquiera le impusieron comparendo y la víctima era una reconocida profesora de la localidad.

