Nuevos detalles surgieron sobre la muerte de dos oficiales del Ejército Nacional ocurrida en el Cantón Norte (Bogotá). Según información preliminar conocida por Blu Radio, el caso estaría relacionado con una situación sentimental. La subteniente María Mora, quien se encontraba en Tolemaida adelantando un reentrenamiento, había solicitado permiso para asistir a un concierto en Bogotá y posteriormente llegó a la Escuela de Infantería, donde el capitán Pablo Masmela realizaba un curso para ascenso a mayor.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el reporte, el capitán citó a la subteniente en el parqueadero del casino de oficiales de la Escuela de Infantería. La mujer llegó acompañada por otra persona, lo que habría causado un encuentro previo a los hechos. El Ejército informó que, a las 8:33 p. m., la subteniente fue asesinada dentro de un vehículo gris, en ese mismo lugar.

Las primeras versiones señalan que Masmela y Mora mantenían una relación sentimental. El oficial, quien ya había terminado su curso de ascenso, habría sido el responsable del homicidio. Posteriormente, el capitán también murió dentro de las instalaciones militares, aunque las autoridades no han entregado detalles oficiales sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Un tercer militar, también subteniente, estuvo presente en el vehículo gris antes del asesinato y se convirtió en testigo directo del hecho. Su presencia en el lugar y su relación con los involucrados hacen parte de la investigación que adelantan las autoridades para esclarecer completamente lo ocurrido en el Cantón Norte.

¿Qué dijo el Ejército Nacional por lo ocurrido en el Cantón Norte?

El Ejército Nacional confirmó la muerte de dos de sus oficiales tras un hecho registrado en la noche del miércoles 26 de noviembre dentro de las instalaciones del Cantón Norte (Bogotá). Según información preliminar conocida por Blu Radio, la teniente había viajado desde Tolemaida —donde se encontraba en reentrenamiento— luego de pedir permiso para asistir a un concierto en la capital. Posteriormente, llegó a la Escuela de Infantería, donde el capitán adelantaba un curso para ascender a mayor.

En un comunicado, la institución señaló que, tras escucharse varias detonaciones, se realizó una verificación en la zona y se encontraron los cuerpos dentro de un carro particular. De manera preliminar, indicó que los hechos estarían relacionados con “situaciones de carácter personal”. El Ejército informó que se dio aviso inmediato a la Policía Nacional y se activaron las coordinaciones necesarias para llevar a cabo los actos urgentes y las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el suceso. #ComunicaciónOficial | Con profundo pesar informamos que, en hechos que aún son materia de investigación y de manera preliminar, hace pocos minutos se registró en las instalaciones del Cantón Norte, en #Bogotá, un suceso que enluta a nuestra institución y que dejó como resultado… pic.twitter.com/9s1aSq9aS5 — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) November 27, 2025

Parapsicólogo Edwin Ocampo habló del caso Colmenares y reveló qué va a pasar

En Bajo Sospecha el parapsicólogo Edwin Ocampo habló sobre el caso de Colmenares. Detalló qué va a pasar con el proceso judicial, si Laura Moreno y Jessy Quintero sienten culpa y si Luis Andrés ya descansa en paz.