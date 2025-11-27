Nuevos detalles surgieron sobre la muerte de dos oficiales del Ejército Nacional ocurrida en el Cantón Norte (Bogotá). Según información preliminar conocida por Blu Radio, el caso estaría relacionado con una situación sentimental. La subteniente María Mora, quien se encontraba en Tolemaida adelantando un reentrenamiento, había solicitado permiso para asistir a un concierto en Bogotá y posteriormente llegó a la Escuela de Infantería, donde el capitán Pablo Masmela realizaba un curso para ascenso a mayor.
Ver esta publicación en Instagram
Lee También
¿Fin a trancones de la calle 13? Abrirían vía para conectar Funza con Bogotá y sin peaje Sicariato en Engativá (Bogotá): dueño de bar fue asesinado frente a su propio negocio Cerraron importante vía de Bogotá por camioneta que chocó contra un poste y bloqueó el paso Condenan a 2 jóvenes por golpear a estudiante de Los Andes a las afueras de discoteca en Bogotá
De acuerdo con el reporte, el capitán citó a la subteniente en el parqueadero del casino de oficiales de la Escuela de Infantería. La mujer llegó acompañada por otra persona, lo que habría causado un encuentro previo a los hechos. El Ejército informó que, a las 8:33 p. m., la subteniente fue asesinada dentro de un vehículo gris, en ese mismo lugar.
Las primeras versiones señalan que Masmela y Mora mantenían una relación sentimental. El oficial, quien ya había terminado su curso de ascenso, habría sido el responsable del homicidio. Posteriormente, el capitán también murió dentro de las instalaciones militares, aunque las autoridades no han entregado detalles oficiales sobre las circunstancias de su fallecimiento.
Un tercer militar, también subteniente, estuvo presente en el vehículo gris antes del asesinato y se convirtió en testigo directo del hecho. Su presencia en el lugar y su relación con los involucrados hacen parte de la investigación que adelantan las autoridades para esclarecer completamente lo ocurrido en el Cantón Norte.
¿Qué dijo el Ejército Nacional por lo ocurrido en el Cantón Norte?
El Ejército Nacional confirmó la muerte de dos de sus oficiales tras un hecho registrado en la noche del miércoles 26 de noviembre dentro de las instalaciones del Cantón Norte (Bogotá). Según información preliminar conocida por Blu Radio, la teniente había viajado desde Tolemaida —donde se encontraba en reentrenamiento— luego de pedir permiso para asistir a un concierto en la capital. Posteriormente, llegó a la Escuela de Infantería, donde el capitán adelantaba un curso para ascender a mayor.
Parapsicólogo Edwin Ocampo habló del caso Colmenares y reveló qué va a pasar
En Bajo Sospecha el parapsicólogo Edwin Ocampo habló sobre el caso de Colmenares. Detalló qué va a pasar con el proceso judicial, si Laura Moreno y Jessy Quintero sienten culpa y si Luis Andrés ya descansa en paz.
* Pulzo.com se escribe con Z
Homicidios reportados en Colombia
El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
LO ÚLTIMO