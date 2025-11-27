En la noche del 26 de noviembre de 2025, la tranquilidad del Cantón Norte, uno de los sectores más seguros de Bogotá, fue abruptamente interrumpida por un incidente que dejó perpleja a la escena militar del país. Dos oficiales del Ejército Nacional de Colombia, el capitán Pablo Masmela y la subteniente María Mora, fueron reportados muertos en un vehículo particular, con heridas por arma de fuego. Así lo confirmó el Ejército Nacional mediante un comunicado oficial, coordinando con la Policía Nacional las investigaciones pertinentes.

Según información preliminar, Masmela y Mora, quienes presuntamente tuvieron una relación sentimental hasta hace poco, se encontraban en la Escuela de Infantería al momento de la tragedia. María Mora, en proceso de reentrenamiento en el fuerte militar de Tolemaida, en Melgar, Tolima, había solicitado permiso para asistir a un concierto en la ciudad capital. Mientras que el capitán Masmela estaba en pleno curso para ascender a mayor, según informó El Tiempo.

El incidente fue calificado por las autoridades como de “razones personales”. Sin embargo, las primeras hipótesis apuntan a un posible feminicidio seguido de suicidio. Esto, tras las sospechas de que el capitán Masmela habría asesinado a Mora en medio de una discusión y luego se habría quitado la vida, de acuerdo con el rotativo.

Según explicó una fuente confidencial a Blu Radio, dentro del vehículo se encontraba otro oficial del Ejército, quien posiblemente fue testigo del crimen. Esto podría aportar datos claves en la investigación, que continúa en desarrollo. La meta es esclarecer las circunstancias que llevaron a Masmela y Mora a este destino fatal en el norte de Bogotá, y aplicar los correctivos necesarios.

Además, se sabe que Mora había llegado al Cantón Norte para encontrarse inicialmente con una amiga, que hacía parte también del Ejército, para acudir a un concierto en el Movistar de un famoso reguetonero. Al llegar al sitio, primero se encontró con Masmela y ocurrió el fatal desenlace.

La Procuraduría señaló que abrió un proceso de investigación porque, al parecer, la mujer ya había alertado de amenazas en contra de su expareja, por lo que se indagará si hubo alguna omisión por parte de sus superiores.

