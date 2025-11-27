El trágico incidente que puso fin a la vida de Laura León, una joven de 23 años en el sector de Niza, Bogotá, ha tenido un desenlace que causó indignación. Laura, una madre y quien quiso hacer un acto heroico por su amiga, fue arrollada por el novio de ella cuando intentó interponerse para que el sujeto no escapara cerca del centro comercial.

Días después del incidente y tras durar prófugo por más de una semana, el conductor involucrado se entregó voluntariamente a las autoridades. Sin embargo, en una audiencia subsiguiente, la Fiscalía General de la Nación le imputó el cargo de homicidio culposo, el cual este rechazó interponiendo su presunta inocencia. Pese a esto, no se dictó ninguna medida de aseguramiento contra el involucrado, quien actualmente está en libertad, según informó El Tiempo. Este hombre fue identificado como Olvis David Valencia Cochero.

Fue en este punto que la familia León empezó a sentir una ausencia de acompañamiento por parte de la Fiscalía. Según han manifestado, desde el fatal día del evento no han sido contactados o informados sobre el progreso del caso. Inclusive, afirman que no fueron notificados de la audiencia de imputación. “Pareciera que somos víctimas invisibles dentro del proceso”, declaró un familiar cercano a Laura en conversación con Citytv.

La falta de un adecuado acompañamiento institucional por parte de las autoridades judiciales, y en particular, la ausencia de un representante judicial para el hijo menor de Laura, son algunas de las preocupaciones que han expresado los familiares de la víctima. Con cada día que pasa, la agudización de la angustia y el duelo se hace cada vez más fuerte en el hogar León. Un sinónimo de ello fue la reciente entrega de grados escolares del hijo de Laura, una celebración que llevó a cabo sin la presencia de su madre, de acuerdo cn el rotativo.

Lo que se sabe es que Laura quiso interponerse en una aparente agresión que estaba sufriendo su amiga con el novio cerca del centro comercial y después de una noche de tragos entre compañeros del trabajo. Este hombre, en una aparente escena de celos, llegó hasta el sitio y le hizo un airado reclamo a su pareja. Al ver que amigos de ella se interpusieron, el hombre decidió escapar en su carro atropellando a León y causándole la muerte.

