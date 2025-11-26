En la tarde de este martes, 26 de noviembre, Alexandra Montoya, imitadora en ‘La Luciérnaga’ de Caracol Radio, denunció que su hijo, junto a un grupo de compañeros, había sido atracado en las instalaciones del centro comercial Andino, pues al parecer dos hombres se les acercaron, los amenazaron y les quitaron las pertenencias.

“Son niños de 13-15 años. Se les acercaron dos hombres y les dijeron: ‘Tenemos cuchillos, no hagan bulla y entreguen los celulares”, detalló Montoya.

Ante esto, unas horas después salió el centro comercial Andino para explicar cómo fue realmente la situación, asegurando que todo ocurrió a las afueras de las instalaciones, pero que igual le brindaron todo el acompañamiento a los menores de edad.

Según el centro comercial, los hechos ocurrieron “en un punto que no hace parte de nuestras instalaciones ni de la zona bajo el alcance de nuestro esquema de seguridad”.

En ese momento, los menores ingresaron al centro comercial buscando ayuda, por lo que “fueron atendidos por nuestro personal, quienes activaron el protocolo de acompañamiento y contención, brindando asistencia y facilitando la comunicación con sus familiares”, agregó María Patricia Andrade, gerente general de Andino.

Comunicado de prensa oficial Centro Comercial Andino. pic.twitter.com/LxHbUQpgn7 — Centro Comercial Andino (@Centro_Andino) November 26, 2025

Finalmente, Andino reiteró que aunque los hechos no se presentaron al interior de sus instalaciones, sus políticas sí contemplan la atención solidaria, diligente y humana ante quien lo necesite.

Lo cierto es que la inseguridad en esa zona de la ciudad ha crecido bastante, por lo que las recomendaciones de las autoridades son no sacar el celular en la calle, tratar de moverse donde hay seguridad privada y estar alerta ante personas sospechosas. Esto lo que hará es que se reduzcan las posibilidades de sufrir un hurto, teniendo en cuenta que los casos son cada vez más constantes.

