Este fue el primer fin de semana de Tesla en Colombia. Por la respuesta de las personas en redes sociales pareciera que las ventas han sido muy buenas desde su lanzamiento el pasado 20 de noviembre y con lo que sucedió este sábado 22 en las vitrinas del centro comercial Andino, hay gran expectativa por lo que se verá en el futuro.

Según varios reportes, cientos de personas llegaron hasta la Zona T de la capital colombiana, una de las más exclusivas, para hacer filas que podían durar varios minutos y hasta una hora. La razón, una sola: ver los carros Tesla.

Varios reportes muestran lo que sucedió al norte de Bogotá, donde, sin importar el inclemente sol, las personas esperaron para poder acercarse a un carro Tesla y ver cómo es su novedosa tecnología.

Estas son algunas de las imágenes que se han visto en redes sociales:

Looks like there are still places in the world where people have never seen a Tesla in their life. Huge hype at new Tesla store in Bogota with people waiting hours in line to sit in one or get a test drive. #Tesla #Bogota #Colombia $TeslaStore pic.twitter.com/ZcR4KP8ZEZ — Lammert Westerhoff (@lwesterhoff) November 22, 2025

Los que decían que con el Gobierno del Cambio el país y su economía se irían a pique. Ni ellos se fueron a vivir a Miami ni la economía naufragó.

Filas interminables para comprar carros. @petrogustavo @CelsoTeteC @Matador000 pic.twitter.com/fx1WZFAq1D — Augusto Cubides C. (@AugustoCubides) November 22, 2025

Y puede que estas filas no se traduzcan en ventas de vehículos, pero Tesla se une a las marcas internacionales que han provocado que las personas hagan fila solo para ver los productos que traen.

El caso más reciente había sido el de Ikea, que, con su apertura en Bogotá, en 2023, provocó que las personas hicieran extensas filas en el centro comercial Mallplaza.

De hecho, el mismo presidente opinó de las filas de la llegada a Bogotá, aunque con una mentira: “Estás son las filas en Bogotá para comprar carro eléctrico”, dijo, aunque es evidente que no todos los que hacen filan van a comprar, sino que solo lo hacen por curiosidad.

Estás son las filas en Bogotá para comprar carro eléctrico. Si yo supiera manejar carro, compraría un eléctrico. Para quienes no podemos comprar, recomiendo presionar el paso al transporte masivo público eléctrico y férreo.https://t.co/MQga923z0p — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 23, 2025

Cuánto vale un carro Tesla en Colombia

La empresa de Elon Musk llegó al país con dos tipos de carros: el Model 3 y Model Y.

El Model 3 viene con 3 versiones y esto son sus precios:

Rear-Wheel Drive: 109’990.000 pesos.

Long Rage All-Wheel Drive: 139’990.000 pesos.

Performance All-Wheel Drive: 164’990.000 pesos.

El Model Y tiene 2 versiones y sus precios son:

Rear-Wheel Drive: 119’990.000 pesos.

Long Range All-Wheel Drive: 144’990.00 pesos.

Estos precios pueden variar porque en su forma de venta, Tesla ofrece algunas variaciones en color, rines y otros detalles que pueden hacer que el precio suba.

