La llegada de Tesla a Colombia con sus Model 3 y Model Y marca un hito en la electrificación del parque automotor nacional, prometiendo tecnología de punta y un desempeño superior. Sin embargo, más allá de la emoción por la novedad, los futuros propietarios deben considerar un factor crítico en el largo plazo: el costo de reemplazo de la batería. Esta es la pieza central del vehículo y, aunque su vida útil es extensa, su cambio representa una inversión significativa que equilibra el ahorro en combustible. Esta realidad financiera es un elemento clave que todo comprador debe sopesar antes de dar el salto a la movilidad eléctrica de lujo.

Según análisis de portales especializados como Find My Electrics, el costo estimado para reemplazar la batería del Tesla Model 3 Rear-Wheel Drive ascendería a unos 13.000 dólares (56’501.338 pesos). Esta cifra se desglosa principalmente de la siguiente manera, de acuerdo con la página mencionada:

12.000 dólares (52’155.081 pesos) que cuesta la batería por sí misma.

Más de 100 dólares (434.846 pesos) en piezas accesorias.

Cerca de 500 dólares (2’172.514 pesos) en mano de obra especializada.

Para mitigar el impacto de esta posible inversión, Tesla aclara en su página web que ofrece una garantía limitada de batería y tren motriz que proporciona un importante colchón de seguridad. Esta garantía cubre el vehículo por un periodo de 8 años o 160.000 kilómetros, lo que ocurra primero. La clave de esta cobertura es el compromiso de que la batería mantendrá un mínimo del 70 % de su capacidad original durante todo el periodo garantizado. Esto asegura que el rendimiento del carro no caerá drásticamente en sus primeros años de vida útil, dando tranquilidad a los usuarios sobre la durabilidad y funcionalidad del componente más costoso.

¿Cuánto cuesta un Tesla Model 3 en Colombia?

El mercado de vehículos eléctricos en Colombia recibe un nuevo y potente contendiente: el Tesla Model 3, que finalmente ha revelado su precio oficial para el país, posicionándose como una opción atractiva dentro del segmento premium. La versión de entrada, el Rear-Wheel Drive, se comercializará por 109’990.000 pesos. Este valor no solo marca un hito para la marca en la región, sino que también lo sitúa por debajo de las proyecciones iniciales de muchos expertos, buscando democratizar —en cierta medida— la tecnología de Tesla y competir directamente con modelos de combustión interna de alta gama y otros vehículos eléctricos ya establecidos en el territorio.

La estrategia de precios del Model 3 en Colombia parece apuntar a capitalizar el creciente interés por la movilidad sostenible y la demanda de vehículos con tecnología de punta. De esta manera, los consumidores accederán a un automóvil reconocido mundialmente por su autonomía, rendimiento y el innovador ‘hardware’ de asistencia al conductor. Este movimiento de Tesla no solo dinamizará el segmento de eléctricos, sino que también presionará a la competencia para ajustar sus propias ofertas, prometiendo un panorama más emocionante y accesible para los entusiastas de los carros eléctricos en el país.

