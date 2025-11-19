El Salón Internacional del Automóvil de Bogotá abrió sus puertas con una apuesta decidida por la movilidad eléctrica e híbrida. Tres fabricantes asiáticos —BYD, Chery y GAC— presentaron novedades que buscan consolidar el avance tecnológico y ampliar la oferta de SUVs y ‘pickups’ electrificadas en Colombia, uno de los mercados de más rápido crecimiento en la región.

Qué camionetas lanzó BYD en el Salón del Automóvil

La compañía BYD, líder en ventas de vehículos eléctricos en el país, presentó la nueva BYD Yuan UP LUX, la versión más equipada de la SUV 100 % eléctrica más vendida del año en el país.

BYD YUAN UP LUX

Este modelo incorpora un paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), que incluye frenado autónomo de emergencia (AEB), control crucero adaptativo (ACC), detección de punto ciego (BSD), alerta de colisión trasera (RCW), alerta de tráfico cruzado (RCTA) y freno de tráfico cruzado (RCTB), entre otros sistemas orientados a incrementar la seguridad activa.

El vehículo cuenta con seis ‘airbags’, frenos de disco en las cuatro ruedas y suspensión delantera independiente tipo McPherson. En materia de desempeño, mantiene uno de los diferenciales del modelo: su motor eléctrico de 130 kW (174 HP) y 290 Nm de torque, alimentado por una batería Blade de 45 kWh. Esta configuración entrega una autonomía de hasta 380 kilómetros (ciclo NEDC) y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos.

El otro debut de la marca fue la BYD Shark, la primera ‘pickup’ híbrida enchufable de la compañía. Este lanzamiento, uno de los más esperados, destaca por incorporar la plataforma DM-O con chasis independiente y suspensión de doble horquilla en ambos ejes, lo que promete combinar capacidades ‘off-road’ con comodidad de SUV.

BYD Shark

Su estructura tipo escalera con tecnología Cell to Chassis (CTC) integra la batería Blade de 29,6 kWh directamente al chasis, mejorando la rigidez y seguridad. La SHARK combina un motor 1.5 litros turbo con dos motores eléctricos —uno delantero y uno trasero— que entregan una potencia total de 320 kW (429 HP) y 650 Nm, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos. Ofrece 100 km de autonomía eléctrica y hasta 840 km en modo híbrido.

Nuevas camionetas híbridas enchufables de Chery

Chery, por su parte, presentó tres modelos equipados con su arquitectura propia Chery Super Hybrid (CSH). La novedad principal fue la TIGGO 9 PHEV, el modelo más avanzado de su portafolio. Se trata de una SUV de gran tamaño con 422,4 HP y 580 Nm de torque, capaz de recorrer hasta 1.400 km en autonomía total, incluidos 140 km en modo eléctrico.

TIGGO 9

La marca también renovó la TIGGO 7 PHEV y la TIGGO 8 PHEV, ambas con un tren motriz híbrido enchufable que entrega 315 HP y 525 Nm de torque. La TIGGO 8, familiar y con tres filas de asientos, ofrece tracción AWD y 1.200 km de autonomía total; mientras que la TIGGO 7, más compacta y urbana, incorpora tracción delantera y la misma autonomía, con 120 km en modo eléctrico.

TIGGO 8 PHEV

GAC presentó en Colombia camioneta con puertas tipo ala de gaviota

GAC presentó el Hyptec HT, un SUV eléctrico que llamó la atención por sus puertas traseras tipo “ala de gaviota”. El modelo utiliza un motor trasero de 241 HP y 355 Nm, que alcanza 100 km/h en 6,8 segundos. Incluye suspensión delantera de doble horquilla, plataforma AEP 3.0 y batería LFP de 72,7 kWh, que ofrece 529 km de autonomía (NEDC).

Hyptec-ht

En su interior, el Hyptec HT está equipado con asientos en cuero Nappa con ajuste eléctrico, calefacción, ventilación y masaje. Su configuración permite ampliar el baúl de 670 a 1.802 litros, reforzando su enfoque familiar y premium.

