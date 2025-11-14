Nissan amplió su portafolio de movilidad electrificada con la llegada de dos modelos que integran las más recientes innovaciones de la marca: la Qashqai e-Power, que ofrece una experiencia 100 % eléctrica sin necesidad de recarga externa, y la X-Trail Adventure, una SUV con doble motorización eléctrica y tracción total inteligente e-4ORCE.

Carlos Felipe Caicedo, gerente general de Dinissan Colombia, explicó en diálogo con Pulzo que la marca identificó las limitaciones actuales para la masificación del carro eléctrico tradicional —como los puntos de recarga y la autonomía—, por lo que tecnologías de transición como e-Power resultan estratégicas.

Qashqai e-Power: características principales

La nueva Qashqai llega al país equipada con la tercera generación del sistema e-Power, rediseñado para mejorar la eficiencia del combustible, disminuir emisiones y ofrecer un manejo más silencioso.

Como en anteriores versiones, el motor de gasolina funciona únicamente como generador, mientras que la propulsión es 100 % eléctrica. Es un sistema híbrido, en términos más prácticos.

El modelo integra un motor eléctrico de 188 HP, 311 Nm de torque y una potencia total de 151 kW, acompañados por una batería de ion-litio de 2,01 kWh.

Incluye diversos modos de conducción como Braking Mode, Eco, Sport, EV y el sistema e-Pedal Step, que permite acelerar, desacelerar y regenerar energía utilizando un solo pedal.

Su propuesta busca facilitar la transición hacia tecnologías de cero emisiones, ofreciendo un sistema práctico para quienes no tienen acceso a puntos de recarga pero desean vivir una experiencia eléctrica completa.

Debutará durante el Salón del Automóvil. Allí estará en preventa y las entregas están previstas para el segundo trimestre de 2026.

X-Trail Adventure: doble motor eléctrico y espíritu off-road

Por su parte, la Nissan X-Trail Adventure fue presentada como una opción para los conductores que buscan capacidades todoterreno sin renunciar a la eficiencia. El modelo equipa un sistema e-4ORCE con dos motores eléctricos que entregan una potencia combinada de 157 kW (213 HP) y tracción total inteligente.

El exterior presenta elementos exclusivos, como rines de 18 pulgadas negro brillante, llantas All Terrain, parrilla y detalles en color rojo en los bómperes, además del logo Adventure en la carrocería. También ofrece opción bitono en techo y espejos.

En el interior integra asientos deportivos en cuero/vinilo, climatizador bi-zona, sunroof panorámico, apertura eléctrica de baúl y un sistema de infoentretenimiento con pantalla de 12 pulgadas y cargador inalámbrico. La cámara de reversa incluye visión nocturna y lente gran angular de 175°.

Cuenta con modos de manejo Normal, Eco, Sport, Off-Road y EV, además de asistencias ADAS. Ya se encuentra disponible con un precio de $ 199’990.000.

